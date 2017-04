Europei U19: show dell’Italia che vola in semifinale

L’Italia si è qualificata alle semifinali degli Europei U19 di volley maschile. Dopo i brividi avuti ieri contro il Belgio, quando sotto 0-2 gli azzurri erano a un passo dall’eliminazione, oggi hanno sconfitto l’Ungheria con un facile 3-0 (25-16; 25-15; 25-19) e sono così entrati di diritto tra le quattro migliori squadre del Vecchio Continente. A Gyor (Ungheria) i ragazzi di coach Barbiero hanno chiuso la Pool A al secondo posto e sabato affronteranno in semifinale la vincitrice dell’altro girone (la Turchia se sconfiggerà la Slovacchia questa sera oppure la Repubblica Ceca). La Russia si era già assicurata il successo nel raggruppamento e tra due giorni se la dovrà vedere o con la Repubblica Ceca (se la Turchia dovesse battere la Slovacchia) oppure con la Francia. La nostra Nazionale chiude la prima fase con 4 vittorie all’attivo (due al tie-break su Belgio e Bulgaria, doppio 3-0 rifilato a Polonia e Ungheria) e la pesante sconfitta contro la Russia. L’Italia torna comunque a lottare per le medaglie dopo l’argento di due anni fa quando la Polonia sbarrò la strada agli azzurrini proprio sul più bello. Questo risultato garantisce anche la qualificazione ai Mondiali di categoria che si disputeranno quest’estate in Bahrain. I top scorer sono stati il centrale Giovanni Gargiulo (10 punti) e lo schiacciatrice Davide Gardini (10, 60% in attacco per il figlio d’arte). In campo anche un’altra creatura della Generazione dei Fenomeni: l’opposto Diego Cantalli, oggi autore di 9 punti come il martello Daniele Lavia. Al centro Lorenzo Cortesia (9, 3 muri), in cabina di regia ha iniziato Filippo Maccabruni poi sostituito da Lorenzo Sperotto a partire dal secondo set, Filippo Federici il libero.

CLASSIFICA POOL A: Russia 5 vittorie (14 punti), Italia 4 vittorie (10 punti), Belgio 2 vittorie (7 punti), Polonia 2 vittorie (7 punti), Ungheria 1 vittoria (2 punti), Bulgaria 0 vittorie (0 punti). Questa sera, ore 20.30: Belgio vs Polonia (scontro diretto per il terzo posto). Le prime due classificate si qualificano alle semifinali.