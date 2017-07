Europei Under 17: Italia show: demolito il Belgio, si vola in semifinale

L’Italia si è qualificata alle semifinali degli Europei U17 di volley maschile, neonata competizione continentale di categoria. A Konya (Turchia) gli azzurrini hanno demolito il Belgio con un sonoro 3-0 (25-17; 25-22; 25-16) nell’ultimo match del girone, infilando il quarto successo nel torneo. I ragazzi di coach Morganti non avevano alternative: dovevano battere i Red Dragons con il massimo scarto per essere certi del passaggio del turno (per evitare di dipendere dall’esito di Bielorussia-Russia, entrambe poi eliminate) e così hanno fatto. La nostra Nazionale ha così vinto il proprio raggruppamento (in virtù di un miglior quoziente set rispetto al Belgio) e si è guadagnata la semifinale di domani (orari da definire) contro la Turchia padrona di casa che ha concluso la Pool A al secondo posto. L’altra semifinale sarà tra Bulgaria e Belgio. Partita impeccabile con 11 muri di squadra e rendimento di qualità in tutti i fondamentali. Top scorer lo schiacciatore Piervito Disabato (17 punti,) affiancato nel ruolo da Francesco Leoni (10, 50% in attacco e in ricezione), doppia cifra anche per l’opposto Simone Falgari (16). Al centro Alessandro Giannotti (4 muri) e Ludovivo Scardia, in cabina di regia Leonardo Ferrato mentre il libero è Damiano Catania.

CLASSIFICA POOL A: Bulgaria 4 vittorie (12 punti), Turchia 4 vittorie (11 punti), Serbia 3 vittorie (10 punti), Grecia 2 vittorie (7 punti), Paesi Bassi 2 vittorie (4 punti), Finlandia 0 vittorie (1 punto).

CLASSIFICA POOL B: Italia 4 vittorie (11 punti), Belgio 4 vittorie (11 punti), Bielorussia 3 vittorie (10 punti), Russia 3 vittorie (10 punti), Repubblica Ceca 1 vittoria (3 punti), Spagna 0 vittorie (0 punti).

SEMIFINALI – Domenica 9 luglio (orari da definire):

Bulgaria vs Belgio

Italia vs Turchia