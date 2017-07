Europei Under 17: Italia storica, 3-0 alla Turchia e ora finale con il Belgio

Una magnifica e storica Italia si è qualificata alla Finale degli Europei U17 di volley maschile! Una prestazione sbalorditiva da parte degli azzurrini che, nella prima edizione della neonata competizione continentale di categoria, hanno battuto nettamente la Turchia padrona di casa con un sonoro 3-0 (25-18; 25-23; 25-21) e si sono così guadagnati l’atto conclusivo contro il Belgio (facile 3-0 alla Bulgaria). Domani martedì 11 luglio (ore 18.30, DIRETTA LIVE scritta su OASport) la nostra Nazionale scenderà in campo a Konya per disputare la Finale: un momento imperdibile per il nostro volley che, dopo la deludente World League dei grandi e il poco soddisfacente Mondiale U21, è tornato a ruggire. Tra l’altro i ragazzi di coach Morganti si ritroveranno di fronte nuovamente i Red Dragons che hanno già sconfitto sabato pomeriggio nel match decisivo per l’accesso alle semifinali. Oggi hanno fatto la differenza i tanti errori dei turchi (27) e il nostro fantastico servizio (10 aces di squadra). Top scorer lo schiacciatore Piervito Disabato (14 punti, 2 aces e 2 muri), doppia cifra anche per il centrale Alessandro Giannotti (13, 4 muri). L’opposto Simone Falgari si è fermato a 6 punti (solo 18% in attacco), l’altro martello è Francesco Leoni (7), il secondo centrale Ludovico Scardia. Ottima regia di Leonardo Ferrato (6 punti personali), il libero è Damiano Catania.

FINALI – MARTEDI’ 11 LUGLIO:

16.00 Finale per il terzo posto – Bulgaria vs Turchia

18.30 Finale Europei U17 2017 – Italia vs Belgio (DIRETTA LIVE scritta su OASport)