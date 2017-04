Fefé De Giorgi ha vinto lo scudetto in Polonia, ora sarà ct dei Campioni del Mondo

Fefé De Giorgi ha vinto lo scudetto in Polonia per la seconda volta consecutiva! Il suo ZAKSA Kedzierzyn Kozle ha infatti sconfitto il PGE Skra Belchatow per 3-1 e 3-0 nella doppia Finale che assegnava il titolo, uno dei più importanti a livello mondiale per quanto riguarda il volley maschile.

L’ex palleggiatore della Generazione dei Fenomeni si è imposto abbastanza agevolmente al termine di una stagione dominata ancora una volta e che gli aveva già permesso di alzare al cielo la Coppa di Polonia. Ora un fantastico bis scudetto (il settimo nella storia del club) con cui si congeda nel migliore dai modi da questa squadra, con l’unico amaro in bocca di non essere riuscito a farsi largo in Champions League (eliminato dal Belogorie Belgorod negli ottavi di finale). Lo ZAKSA era infarcito di alcune stelle come Bieniek, Deroo, Konarski, Toniutti, Wisniewski, Zatorski.

Il 55enne pugliese, al terzo scudetto della carriera considerando anche quello del 2006 alla guida di Macerata, ora sarà impegnato a tempo pieno nel ruolo di CT della Polonia. I Campioni del Mondo dovranno difendere il titolo iridato il prossimo anno ma soprattutto sono attesi da una grande prestazione agli Europei che ospiteranno in casa a inizio settembre. Prossimo appuntamento a Pesaro, primo weekend della World League (2-4 giugno) quando affronteranno l’Italia, il Brasile e l’Iran.