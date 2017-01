Final Four: Modena, Civitanova, Trento e Piacenza ai raggi X

Il grande weekend della Final Four della Coppa Italia 2016/2017 di volley maschile è ormai alle porte. Ci aspetta un fine settimana intenso e spettacolare che assegnerà il prestigioso trofeo, il secondo della stagione dopo la Supercoppa di inizio autunno. Alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) quattro formazioni si daranno battaglia per alzare al cielo l’ambita Coppa Nazionale, attualmente detenuta da Modena che ha vinto le ultime due edizioni del torneo. L’immenso palazzetto emiliano è già sold out da settimane, sinonimo del grande affetto nei confronti della pallavolo. Sugli spalti sarà una grande festa in una cornice che esalterà il gioco dei campioni in campo. Civitanova, Trento, Modena, Piacenza: chi farà festa domenica sera? La Lube sta dominando la regular season, i Campioni d’Italia non hanno mai steccato un big match in stagione, i vicecampioni d’Europa stanno brillando, gli emiliani sono la grande outsider dopo aver eliminato Perugia nei quarti di finale. Analizziamo nel dettaglio le quattro formazioni, le loro ambizioni, i loro sestetti: tutto quello che c’è da sapere sulla Coppa Italia di volley maschile. Clicca sulle varie pagine per conoscere le singole squadre.

Civitanova

Coppa Italia vinte: 4 (2001, 2003, 2008, 2009)

Ultima Final Four: 2016 (semifinale persa contro Trento)

Nella Coppa Italia 2017: eliminata Vibo Valentia ai quarti di finale

Civitanova si presenta all’appuntamento da capolista della SuperLega, leader indiscussa del campionato con sei punti di vantaggio su Trento e Perugia. La Lube cerca però quel successo che manca ormai dallo scudetto del 2014, provando ad alzare al cielo la Coppa Italia dopo un digiuno lungo addirittura 8 anni. La corazzata marchigiana nelle ultime stagioni ha steccato gli appuntamenti decisivi e a Bologna si presenta per piazzare finalmente la stoccata decisiva. Chicco Blengini cerca il suo primo titolo da allenatore, dopo le tre semifinali perse nella scorsa stagione e l’argento conquistato con la Nazionale alle Olimpiadi di Rio 2016. Si troverà di fronte la sorprendente Piacenza, da battere a tutti i costi per tornare a lottare in finale. Il gioco dei marchigiani è estremamente concreto, punta su un gioco offensivo di grande qualità e una ricezione molto precisa. L’opposto Tsvetan Sokolov e lo schiacciatore Osmany Juantorena dovranno essere gli uomini decisivi. Il carisma della Pantera e le bordate del bulgaro, in grande stato di forma, proveranno a piegare gli avversari supportati dalla regia di Micah Christenson. Al centro Enrico Cester/Davide Candellaro e Dragan Stankovic, Jiri Kovar dovrebbe essere l’altro martello ma uno dei punti di forza di Civitanova è proprio la lunga panchina in cui figurano Cebulj, Kaliberda, Grebennikov. L’imbarazzo della scelta per Blengini (vicino alla riconferma da CT dell’Italia) che deve spronare i suoi verso l’impresa.

Trento

Coppa Italia vinte: 3 (2010, 2012, 2013)

Ultima Final Four: 2016 (finale persa contro Modena)

Nella Coppa Italia 2017: eliminata Monza ai quarti di finale

Trento sta vivendo l’incubo della Coppa Italia dopo le ultime due Finali consecutive perse contro Modena. Questa volta i vicecampioni d’Europa si ritroveranno di fronte i Canarini direttamente in semifinale, pronti a riscattare i ko delle ultime due stagioni. I dolomitici stanno disputando una stagione al di sopra delle aspettative, sono secondi in campionato e si presentano a Bologna convinti dei propri mezzi. Coach Lorenzetti ha vinto le ultime due Coppa Italia proprio alla guida degli emiliani che si ritroverà di fronte in uno dei grandi derby del weekend. Ha già messo la propria mano su questa Trento che gioca una pallavolo veloce, concentrata, approfittando di una squadra compatta e solida. Il sodalizio del Presidente Mosca proverà a riprendersi quel trofeo che manca dal 2013 per tornare al successo dopo lo scudetto del 2015. I bianchi si affidano molto al talento immenso di Simone Giannelli, palleggiatore pronto a innescare il gioco degli schiacciatori Filippo Lanza e Tine Urnaut. È proprio il capitano a dare grande sicurezza con la sua ricezione affiancato dal libero Massimo Colaci. Nelle ultime settimane Trento ha tratto grande vantaggio dal rientro di Jan Stokr, complice l’infortunio di Gabriele Nelli: sarà l’opposto ceco a giocare da titolare anche in Coppa Italia? Qualche piccolo dubbio al centro: Daniele Mazzone è pienamente rientrato, Simon Van De Voorde sta bene, Sebastian Solé ha avuto dei piccoli problemi fisici la scorsa settimana.

Modena

Coppa Italia vinte: 12 (1979, 1980, 1985, 1986, 1988, 1989, 1994, 1995, 1997, 1998, 2015, 2016)

Ultima Final Four: 2016 (vittoria della Coppa Italia)

Nella Coppa Italia 2017: eliminata Sora ai quarti di finale

Modena ha vinto le ultime due edizioni della Coppa Italia, sconfiggendo sempre Trento in Finale. Questa volta, però, i Campioni d’Italia non si presentano con i favori del pronostico e servirà una grande prestazione per difendere il titolo che rappresenterebbe il primo tris consecutivo per gli emiliani, il club più vincente della storia della competizione con ben 12 affermazioni. I Canarini, in questa stagione, ha sempre faticato con le piccole lasciando per strada diversi punti mentre con le grandi hanno incantato, vincendo tutti i big match giocati finora, compresi quelli che hanno permesso loro di vincere la Supercoppa. In semifinale si troveranno subito di fronte Trento nella rivincita delle due ultime due Finali: Modena sembra partire leggermente favorita ma la solidità dei dolomitici non è da sottovalutare. I ragazzi di coach Piazza puntano molto sul servizio e sull’estro delle individualità di spicco, hanno delle difficoltà in palleggio e in ricezione che cercano di colmare con la loro concretezza. La stella indiscussa è Earvin Ngapeth, estroso schiacciatore capace di colpi impossibili e che è solito caricarsi nei match di cartello. Spicca anche l’opposto Luca Vettori, poco appariscente ma estremamente efficace. La diga centrale composta da Max Holt e Kevin Le Roux, con Matteo Piano a disposizione, è una delle migliori al mondo. Il sestetto titolare è completato dal palleggiatore Santiago Orduna, dal capitano Nemanja Petric e dal libero Salvatore Rossini.

Piacenza

Coppa Italia vinte: 1 (2014)

Ultima Final Four: 2014 (vittoria della Coppa Italia)

Nella Coppa Italia 2017: eliminata Molfetta agli ottavi di finale, eliminata Perugia ai quarti di finale

Dopo tre anni Piacenza torna finalmente a disputare la Final Four e l’ultimo precedente è un piacevole ricordo per tutti: nel 2014 i biancorossi conquistarono l’unica Coppa Italia della loro storia. I ragazzi di Giuliani tornano tra le quattro grandi dopo aver realizzato un’impresa eccezionale nei quarti di finale sconfiggendo la corazzata Perugia trascinata da Zaytsev e Atanasijevic: sotto 2-0 gli emiliani hanno piazzato un incredibile rimontone regalandosi la sfida con Civitanova. Giuliani si ritroverà così di fronte il grande passato che condusse allo scudetto e la sua formazione sogna l’ennesimo sgambetto a una big: da autentica outsider, in una partita secca, possono davvero battere chiunque anche se in campionato hanno steccato negli incontri di cartello. Piacenza punta molto sul suo gioco ultraoffensivo, garantito dai cubani: il palleggiatore Hierrezuelo, l’opposto Hernandez e lo schiacciatore Marshall (se avrà recuperato dai problemi fisici). Simone Parodi sta provando a recuperare ma lo schiacciatore Clevenot è la grande rivelazione della stagione.