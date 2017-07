Il paradosso Ivan Zaytsev: una questione di scarpe può escluderlo dall’Italia?

Siamo davvero a un paradosso: l’Italia rischia di perdere il suo miglior giocatore a causa di una questione di scarpe e di sponsor. Ivan Zaytsev potrebbe seriamente essere escluso dalla Nazionale di volley maschile visto che ha deciso di indossare le calzature del suo sponsor personale (la Adidas di cui è testimonial) e non quelle in dotazione all’intera squadra azzurra (di Mizuno).

Le motivazioni addotte dallo Zar sono fisiche e tecniche (reputa le sue scarpe migliori, lo farebbero sentire più comodo e gli permetterebbero un miglior rendimento) ma ora la questione è davvero seria e rischia di esplodere: siamo già alla fase degli avvocati, le due parti non trovano l’accordo e Bruno Cattaneo, Presidente della FIPAV, sembra non voler fare un passo indietro e anche oggi in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha minacciato l’esclusione di Ivan Zaytsev dall’Italia.

Domani si concluderà la prima parte del raduno a Cavalese dove è iniziato il lungo cammino che porterà agli Europei in Polonia a fine agosto. Per il grande obiettivo stagionale l’Italia deve avere assolutamente il suo giocatore simbolo se vuole provare a farsi strada vista la pessima World League conclusa con l’ultimo posto (peggior risultato della storia).

Questa situazione si conosceva già da un paio di mesi quando Ivan firmò per Adidas con tanto di conferenza stampa: possibile che questo “dettaglio” sia sfuggito a chi di dovere? Sembra assurdo che un discorso di sponsorship (sacrosanto visti i soldi investiti dalle società) possa privarci della nostra punta, facendoci perdere buona parte del nostro potenziale. Lo scontro è accesissimo ma a perderne è la Nazionale, il nostro volley e forse anche lo stesso Zar: serve un incontro tra le parti per proseguire con serenità anche se ormai la situazione è già sfuggita di mano.