Immensa Conegliano! Impresa contro la Dinamo, Pantere in finale di Champions League

Conegliano è in Finale della Champions League 2017 di volley femminile. Impresa superlativa della Imoco che ha sconfitto la Dinamo Mosca per 3-1 (25-18; 25-15; 15-25; 27-25) nella semifinale che si è giocata al PalaVerde di Treviso. Le Campionesse d’Italia hanno sovvertito il pronostico e davanti al proprio pubblico hanno surclassato la corazzata russa, qualificandosi alla prima Finale europea della loro storia. Domani pomeriggio le Pantere affronteranno il VakifBank Istanbul di coach Guidetti che nell’altra semifinale ha demolito per 3-0 l’Eczacibasi VitrA Istanbul di Barbolini.

L’Italia disputerà così la seconda finale consecutiva della massima competizione continentale dopo quella vinta lo scorso anno da Casalmaggiore sempre contro il VakifBank a Montichiari. Oggi Conegliano ha sfruttato il muro (13 stampatone), ha attaccato meglio e si è fatta trascinare per mano da uno stellare terzetto offensivo: Serena Ortolani (20), Kelsey Robinson (19, 3 muri) e Nicole Fawcert (17, 3 muri) hanno fatto la differenza insieme alle centrali Raphaela Folie (11, 3 muri) e Anna Danesi (10, 3 muri). Grande prestazione anche del libero Monica De Gennaro (78% in ricezione). La regia di Katarzyna Skorupa ha mandato in doppia cifra tutta la squadra, risultando determinante.

Arginata così la Dinamo Mosca che si presentava con tutti i favori del pronostico e invece non è riuscita a mettere sotto Conegliano, se non nel terzo set, dissipando poi tre punti di vantaggio sul 16-13 del quarto parziale. Nataliya Goncharova e Yana Shcherban hanno chiuso con 19 punti, è mancata Bethania De La Cruz (12).