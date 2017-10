Infortunio per Leo Lo Bianco: problemi alla spalla, Casalmaggiore torna sul mercato

Leo Lo Bianco ha dei problemi alla spalla e proprio per questo motivo non era in campo ieri sera nel big match tra Casalmaggiore e Conegliano che ha aperto la Serie A 2017-2018 di volley femminile. L’infortunio sembra relativamente importante e la palleggiatrice dovrebbe rimanere out per circa due mesi: uno stop lungo che obbliga la Pomì a tornare sul mercato a caccia di una nuova alzatrice.

Il nome caldo è quello di Megan Cyr, classe 1990 che coach Marcello Abbondanza ha già schierato nel sestetto titolare del Canada che ha appena strappato la qualificazione ai Mondiali 2018. La nordamericana, che in Europa ha già militato nel Neuchatel e a Stoccarda, si giocherà il posto con Giulia Rondon mentre Lo Bianco potrebbe tornare in campo solo prima di Natale: una vera e propria tegola in casa delle ragazze in rosa e le prestazioni ne risentiranno.