Italia ad una sola vittoria dalla Final Six: con la Repubblica Dominicana può arrivare il pass

L’Italia è a una vittoria dalla qualificazione alla Final Six del Grand Prix 2017 di volley femminile. Le azzurre, infatti, sconfiggendo la Repubblica Dominicana domani mattina (ore 10.00), si garantirebbero il pass per gli atti conclusivi della prestigiosa manifestazione internazionale.

La nostra Nazionale, oggi vittoriosa sulla Turchia, ora è quarta in classifica con 5 vittorie all’attivo (13 punti), lo stesso numero di successi di USA (16 punti), Paesi Bassi (15) e Cina (13) mentre al comando la Serbia ha allungato (6 vittorie, 18 punti). Dunque le ragazze di Mazzanti, sconfiggendo le caraibiche, avrebbero proprio 2 successi di margine sulla Repubblica Dominicana (oggi 3-2 alla Thailandia) e un vantaggio rassicurante in termini di punti sul Giappone (oggi ko con la Cina) quando mancherebbe una sola partita al termine della fase preliminare. In caso di sconfitta tutto sarebbe rimandato alla sfida di domenica pomeriggio (ore 13.00) contro la Thailandia.