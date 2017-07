Italia campione d'Europa Under 16! Trionfo da sballo delle azzurre, Russia demolita

Le Campionesse d’Europa siamo noi! A Sòfia (Bulgaria) l’Italia si comporta letteralmente da carrarmato, demolisce la Russia per 3-0 (25-22; 25-22; 25-17) e trionfa agli Europei U16 di volley femminile.

Un’autentica prova di forza da parte delle ragazze di coach Pasquale D’Aniello che hanno letteralmente stritolato le rivali, dimostrando la giusta cattiveria e un maggior tasso tecnico nei finali tirati dei primi due set (tra l’altro nella frazione d’apertura hanno rimontato da 12-16), accelerando in maniera decisiva nel corso del terzo parziale che ci ha spedito verso l’apoteosi.

Come successo un mese fa in occasione degli Europei U17 maschili, la nostra Nazionale scrive il proprio nome per prima nell’albo d’oro delle due neonate rassegne continentale della categoria più giovane.

Un torneo strepitoso per le azzurrine che hanno vinto le sette partite in programma, perdendo soltanto un set nel match d’apertura contro le padrone di casa: l’Italia è indubbiamente stata la squadra più forte e oggi ha raccolto i frutti meritati.

Oggi la top scorer è stata la schiacciatrice Loveth Omoruyui (12 punti) affiancata di banda da Emma Cagnin, al centro Linda Nwakalor (4 muri) e Claudia Consoli, Sofia Monza in cabina di regia con Sara Cortella opposto, Francesca Magazza il libero. Ricordiamo anche la panchina: Sophie Blasi, Katarina Bulovic, Giorgia Frosini, Emma Graziani, Laura Pasquino.