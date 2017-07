Italia campione d'Europa Under 17! Azzurrini nella storia, primo trionfo a Konya

I CAMPIONI DELL’EUROPA SIAMO NOI! Questo è l’urlo degli azzurrini in mezzo al campo di Konya (Turchia) dopo aver sconfitto il Belgio per 3-2 (25-17; 21-25; 23-25; 26-24; 15-10) al termine di una Finale drammatica, infinita, combattutissima, nervosa e altamente intensa sotto il profilo delle emozioni. Dopo quasi 2 ore e mezza thrilling, i ragazzi di coach Bruno Morganti firmano un’autentica impresa e trionfano agli Europei U17 di volley maschile entrando di diritto nella storia visto che questa era la prima edizione della rassegna continentale di categoria.

Un risultato incredibile per i nostri ragazzini che ci riportano sul gradino più alto del podio in un competizione internazionale, a maggior ragione dopo la deludente World League e i Mondiali U21 tutt’altro che convincenti. Il nostro vivaio è capace di regalare grandi soddisfazioni, nella speranza che qualcuno di questi ragazzi riesca poi a farsi largo anche tra i grandi.

Intanto, con delle facce puliti da adolescenti, i nostri Under17 si regalano una nottata magica e possono festeggiare quasi in maniera incredula visto come si era messo il match. L’Italia ha dimostrato di essere tecnicamente più forte eppure ha rischiato seriamente di perdere la partita: avanti 13-8 nel secondo set e addirittura 16-8 nel terzo parziale, Disabato e compagni si sono sempre fatti rimontare venendo poi sconfitti. Sotto 1-2 e spalle al muro è saltata fuori tutta la caparbietà dei nostri ragazzi, bravi a vincere in volata il quarto parziale dopo una lunga battaglia e poi a dominare il tie-break grazie a uno scatenato Disabato.

Proprio Piervito è stato l’uomo in più di questa squadra: nei momenti caldi ha sempre risposto presente e si è caricato sulle spalle la squadra, siglando 28 punti (3 muri, 37% in attacco). Lo schiacciatore è stato assoluto protagonista della partita, chiamato in causa ripetutamente da Leonardo Ferrato che nelle difficoltà ha potuto sempre contare su una macchina da punti. L’opposto Simone Falgari si è messo in mostra con 20 marcature (4 muri), un po’ discontinuo ma capace di alcune bordate allucinanti.

Di banda Francesco Leoni (9) titolare ma nel cuore della partita ha lasciato spazio a un positivo Gianluca Dal Corso (4), al centro Ludovico Scardia (9, 2 muri) e Alessandro Giannotti (9, 4 muri), il libero è Damiano Catania che si è immolato più volte soprattutto per fermare Seppe Rotty, sul cui turno di battuta del terzo set l’Italia ha subito la rimonta fortunatamente non decisiva per le sorti dell’incontro. Ricordiamo anche i ragazzi in panchina: Marco Pedrinelli, Alberto Pol, Manuel Biasotto, Tommaso Stefani.