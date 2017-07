Italia da sballo: Cina abbattuta 3-0, sconfitte le campionesse

Un’Italia ai limiti della perfezione ha confezionato una prestazione stellare e ha sconfitto la Cina per 3-0 (25-19; 25-22; 25-21) nella quarta partita del Grand Prix 2017 di volley femminile. A Macao le ragazze di Davide Mazzanti si sono prese il lusso di sconfiggere le Campionesse Olimpiche di fronte al proprio pubblico: oggi nemmeno l’ingresso del fenomeno Zhu Ting ha impedito alla nostra Nazionale di regalarsi una giornata di gloria e di firmare un’impresa fondamentale per la qualificazione alla Final Six. L’Italia ottiene così il secondo successo nel torneo (dopo aver battuto la Russia la scorsa settimana), risale la classifica e si presenta più carica che mai in vista del weekend dove affronterà gli USA Campioni del Mondo e la Turchia di Giovanni Guidetti.

Le azzurre hanno così riscattato il ko della scorsa settimana contro la Cina e fanno un ulteriore passo in avanti verso i massimi livelli internazionali: la nostra squadra sta crescendo, il gruppo si sta affiatando, i meccanismi si stanno affinando.

Paola Egonu è stata ancora una volta la grande trascinatrice: dopo i 39 punti segnati contro la Russia, il nostro opposto ha messo a segno 20 marcature e ha guidato il sestetto nei momenti caldi di una partita ben controllata. Doppia cifra anche per la schiacciatrice Miriam Sylla (12), tornata titolare accanto a Lucia Bosetti (solo 5 punti). Al centro ottime prove di Raphaela Folie (11, 3 muri) e Cristina Chirichella (9), Ofelia Malinov in cabina di regia e Monica De Gennaro il libero. Dall’altra parte della rete non sono bastate Ting Zhu e Xiangyu Gong (10 punti a testa): alla Cina mancavano alcune stelle ma questa vittoria dell’Italia è davvero eccezionale.

Nel primo parziale lunga fase punto a punto (18-18) poi due muri consecutivi, Sylla ed Egonu scatenate, l’ace di Bosetti e l’attacco da posto 2 di Egonu chiudono i conti. Nel secondo set l’Italia ha messo il turbo dopo una lunga fase d’equilibrio: due punti consecutivi di Paola Egonu, il primo tempo di Folie e l’attacco out di Li ci portano sul 22-19, poi Sylla spara a terra la bomba decisiva. Nel terzo parziale l’Italia allunga grazie a Chirichella (fast e ace) e Folie (primo tempo). Sul 16-13 le azzurre vedono la meta, due muri consecutivi di Folie ci regalano il 19-15 e il vantaggio viene mantenuto fino alle due bombe finali di Egonu.