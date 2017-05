Italia sconfitta dall’Olanda in amichevole, la prima di Mazzanti finisce con un ko

L’Italia ha iniziato con una sconfitta la stagione. La Nazionale di volley femminile ha perso contro l’Olanda 3-1 (25-17; 22-25; 25-21; 25-23) nell’amichevole giocata ad Apeldoorn (Paesi Bassi). Prima panchina per il CT Davide Mazzanti, prima uscita di Cristina Chirichella da capitana. Gara giocata alla pari contro le quotate avversarie (seconde agli Europei 2015 e semifinaliste alle Olimpiadi di Rio 2016, anche se non più allenate da coach Guidetti) ma altra sconfitta per le azzurre.

L’Italia ha iniziato il match con Ofelia Malinov in cabina di regia, Paola Egonu opposto, Lucia e Caterina Bosetti di banda, Raphaela Folie e Sara Bonifacio al centro (nel secondo set è subentrata la Chirichella), De Gennaro il libero. L’Olanda ha giocato senza la stella Sloetjes ma ha beneficiato di una super Buijs da 20 punti.

Bene l’Italia a muro (11) ma fatica in contrattato e in ricezione. Top scorer la solita Egonu (18 punti), bene anche Folie (14), addirittura 9 marcature per la palleggiatrice Malinov, con Orro rimasta in panchina. 9 i punti anche per Caterina Bosetti.

Domani si replica (ore 16.00 ad Hoogeveen), ultimo match prima del torneo di qualificazione ai Mondiali 2018 che inizierà mercoledì a Courtrai (Belgio).