Italia tutta nuova senza Zaytsev, Juantorena e Birarelli: come sarà il nuovo scacchiere?

Quella che vedremo nel weekend alla Vesuvio Cup e durante la prima parte d’estate in occasione della World League 2017 sarà un’Italia molto diversa rispetto a quella che ha conquistato la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio 2016.

Gli azzurri, pronti per l’esordio a Napoli contro l’Argentina di Julio Velasco e il Giappone (due amichevoli che poi ci lanceranno verso gli incontri ufficiali), scenderanno infatti in campo con diverse novità rispetto alla scacchiere che fu assoluto protagonista in Brasile la scorsa estate. Rispetto a quella squadra che si arrese soltanto al Brasile in Finale dovremo fare a meno di tre stelle fondamentali: Ivan Zaytsev, Osmany Juantorena ed Emanuele Birarelli.

Mancheranno cioè l’opposto, lo schiacciatore e il centrale (nonché capitano) titolari, i pilastri del sestetto che ci ha riportato sul podio a cinque cerchi. Lo Zar rientrerà solo in vista degli Europei, la Pantera si è preso un’estate di riposo, il capitano potrebbe farsi rivedere nei prossimi mesi. Saranno tre mancanze cruciali che ci costringeranno a rivedere la formazione e che abbassano notevolmente il nostro potenziale.

Le novità più rilevanti sono attese in posto 4 dove bisognerà capire chi avrà il passo per affiancare Filippo Lanza e poi chi rivestirà il ruolo di opposto titolare tra Luca Vettori e Giulio Sabbi: il primo è spesso stato riserva di Zaytsev ed è reduce dalla stagione con Modena, il secondo è il capocannoniere della nostra SuperLega.

La lasagna sulla maglia, simbolo dell’investitura di capitano, sarà vestita da Simone Buti come durante la Coppa del Mondo 2015 e lui giocherà al centro alternandosi con i vari Matteo Piano e Davide Candellaro, con la possibilità di lanciare Fabio Ricci. Simone Giannelli ha le chiavi della cabina di regia, Massimo Colaci è ancora una volta il libero di riferimento.