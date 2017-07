Ivan Zaytsev, ci sarà o no al collegiale? Oggi la soluzione al caso scarpe

Nelle prossime ore inizierà un nuovo collegiale per la Nazionale Italiana di volley maschile che, dopo i primi allenamenti a Cavalese (Trento) della scorsa settimana, si ritroverà nuovamente nella località dolomitica per proseguire il proprio lavoro in vista degli Europei 2017 in programma a fine agosto in Polonia. Al momento non è ancora stata comunicata una lista dei convocati e l’attesa sale per capire se Ivan Zaytsev sarà presente o meno. Il caso delle scarpe (Mizuno-Adidas) è al centro dell’attenzione già da diversi giorni, si parlava di un possibile incontro tra lo Zar e piani alti della FIPAV, magari anche con la mediazione di Giovanni Malagò, per provare a trovare un punto di incontro ed evitare l’esclusione di Ivan Zaytsev dalla Nazionale. Entro questa sera dovremo saperne di più ma la situazione è sempre più paradossale e la nostra pallavolo ne sta uscendo davvero male.