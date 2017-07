La crescita esponenziale di Paola Egonu: fenomeno per l’Italia, potenza e grandi altezze

Paola Egonu è letteralmente esplosa nelle ultime due settimane e si è presa la scena del volley internazionale, venendo anche premiata MVP in assoluto del secondo weekend di Grand Prix. A Macao, infatti, il nostro opposto è stato letteralmente strepitoso e ha trascinato l’Italia a tre meravigliose vittorie contro Cina, USA e Turchia: le azzurre hanno sconfitto le Campionesse Olimpiche e le Campionesse del Mondo anche grazie alle bordate di questa fenomenale 18enne che ogni giorno diventa sempre più forte.

La crescita di Paola è esorbitante ed è sotto gli occhi di tutti: parliamo di una ragazza che ha messo a segno 103 in 4 partite internazionali di primissimo spessore (addirittura 39 contro la Russia, miglior marcatrice di tutti i tempi in una sola partita con la nostra Nazionale), distinguendosi per la potenza dei suoi attacchi e per le doti meravigliose tra cui la capacità addirittura di schiacciare alla vertiginosa altezza di 3 metri (come certificato dalla FIVB durante il fine settimana). Parliamo di un mostro di bravura che ci sta già dando tantissime soddisfazioni e i cui miglioramenti possono essere ancora tantissimi.

Attacca divinamente dalla seconda linea, la sua potenza mette in crisi le avversarie, quando può scardinare tutta la sua violenza sportiva è un autentico caterpillar. Un opposto nato. Proprio per questo motivo sarebbe un peccato spostarla da schiacciatrice come sembra poter accadere quando rientrerà Valentina Diouf, magari già in vista degli Europei di fine settembre.

La Egonu è un frutto del vivaio azzurro, cresciuta nel Club Italia dove è esplosa guadagnandosi la convocazione in Nazionale maggiore fin da giovanissima, disputando le Olimpiadi di Rio 2016 da titolare e diventando subito assoluta protagonista in azzurro. Il futuro è tutto suo e può risultate sempre più determinante. Intanto un po’ di record, oltre a quello di miglior marcatrice in Serie A e a quello di top scorer in Nazionale, per evidenziare il suo valore. Nel Grand Prix 2017, dopo due tappe, è al comando nella classifica dei punti segnati (117 contro i 104 della dominicana Brayelin Martinez) e vanta la miglior efficienza offensiva (54,44% con l’americana Madison Kingdon distaccatissima a 46,99%.