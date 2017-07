La Finale della World League sarà tra Brasile e Francia, USA e Canada si arrendono

Come da pronostico saranno Brasile e Francia a disputare la Finale della World League 2017 di volley maschile. A Curitiba, tana dei sudamericani, le due squadre si sfideranno questa sera (alle 23.05 locali, le 04.05 italiane) in una partita che si preannuncia intensa ed equilibrata.

I Campioni Olimpici cercano il decimo titolo della loro storia per allungare ulteriormente in testa all’olbo d’oro: i verdeoro non si impongono addirittura dal 2010 e hanno perso le ultime quattro Finali giocate (2011, 2013, 2014, 2016). I Campioni d’Europa, invece, hanno vinto il loro unico titolo due anni fa e sono alla terza Finale della loro storia visto che persero quella del 2006 proprio contro il Brasile.

Si giocherà alla Stadio di calcio di Curitiba con temperature molto fredde e al limite del regolamento (sul filo dei 16°C). Di seguito i risultati e la cronaca delle due semifinali.

Brasile vs USA 3-1 (25-20; 23-25; 25-20; 25-19)

I Campioni Olimpici mandano in visibilio il proprio pubblico e domani sera (alle 23.00 locali!) scenderanno in campo per provare a riconquistare il trofeo. I verdeoro si sono imposti con autorevolezza sui rinnovati USA, capaci di impattare sull’1-1 ma poi crollati nei due set che hanno indirizzato la contesa.

I padroni di casa hanno approfittato al meglio dei 38 errori avversari, trascinati dalla prestazione di Wallace De Souza (18). Doppia cifra anche per Lucas Saatkamp (13) e Mauricio Borges (12), Bruninho in cabina di regia, solo 8 punti per Ricardo Lucarelli. Agli USA non sono bastate le 20 marcature di Taylor Sander servito a ripetizione da Micah Christenson. Thomas Jaeschke ha giocato i primi due set (12) venendo poi sostituito dal deludente Garrett Muaututia.

Francia vs Canada 3-1 (25-19; 22-25; 25-19; 25-21)

I Campioni d’Europa confermano i favori del pronostico e sconfiggono i nordamericani, alla prima semifinale della loro storia. I transalpini si fanno agguantare sull’1-1, poi spingono sull’acceleratore e vincono agevolmente trascinati da uno scatenato Earvin Ngapeth che è tornato quello dei giorni migliori dopo l’infortunio: 24 punti (4 aces) degni del suo talento. Bene anche l’opposto Stephen Boyer (16), doppia cifra anche per Trevor Clevenot (12) che dal secondo set ha sostituito un deludente Julien Lyneel. Al centro Kevin Le Roux, Benjamin Toniutti in cabina di regia, Jenia Grebennikov il libero. Al Canada non sono bastati John Perrin (15), Sharone Vernon-Evans (14) e Graham Vigrass (14).

DOMENICA 9 LUGLIO:

01.00 Finale terzo posto – USA vs Canada

04.05 Finale World League 2017 – Brasile vs Francia