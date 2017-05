Leo Lo Bianco passa a Casalmaggiore: "Qui per vincere"

Giornata calda di volley mercato caratterizzata dall’ufficializzazione dell’acquisto di Leo Lo Bianco da parte della Pomì Casalmaggiore. La più grande palleggiatrice italiana della storia vestirà la casacca rosa come era già nell’aria da diverse settimane. La 37enne indosserà il numero 14 ed è stata accolta da tantissimi tifosi durante la prestazione odierna.

Lo Bianco abbandona così Bergamo e sceglie una nuova sfida per provare a riportare in alto un club che nelle due passate stagioni ha vinto scudetto e Champions League mentre nella stagione appena terminata ha concluso senza titoli. Eleonora ritroverà coach Abbondanza che ha sempre creduto nel suo talento e nell’importanza della regista in campo. Per la prima volta nella sua monumentale carriera, la Campionessa del Mondo non vestirà la casacca della Foppapedretti giocando in Italia. Detentrice del record di presenze in azzurro, la ragazza di Borgomanero punta subito a vincere “altrimenti avrei già smesso di giocare”.

Blitz a sorpresa invece di Perugia che nel giro di poche ore e in maniera quasi inattesa ha strappato Simone Anzani a Verona. Il 25enne centrale, da quattro anni con la casacca gialloblu, affiancherà così Marko Podrascanin e Fabio Ricci perché a questo punto è quasi scontato che Emanuele Birarelli se ne andrà via.

Colpaccio di Verona che si è assicurata le prestazioni del libero Nicola Pesaresi, Campione d’Italia con Civitanova e che aveva già vestito la maglia del club veneto dal 2012 al 2016. La statunitense Micha Hancock, proveniente dall’Impel Breslavia, è invece la nuova palleggiatrice di Monza, ritornando in Italia dove nel 2015 era tesserata per Conegliano. Michelle Bartsch si è invece accasata a Busto Arsizio: la schiacciatrice statunitense è reduce dall’ottima stagione con Bolzano. Huang Pei-Hung, cinese di Taipei, ha firmato per Latina. Hendrik Jan Held, Campione Olimpico con l’Olanda ad Atlanta 1996 (gli italiani lo ricorderanno bene), è il nuovo coach di Reggio Emilia. Denys Kaliberda è ufficialmente uno schiacciatore dello Ziraat Ankara dopo aver vinto da non titolare lo scudetto con Civitanova.