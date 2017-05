Leon accusa Cuba: “Spingono per non farmi giocare con la Polonia, la FIVB deve agire”

“Cuba sta facendo di tutto per non farmi giocare con la Polonia e per impedire a tutti gli altri cubani di tornare in campo con altre Nazionali”. È questa l’accusa che Wilfredo Leon, uno dei più forti giocatori al mondo, ha rivolto alla Federazione del suo Paese d’origine.

Lo schiacciatore dello Zenit Kazan, infatti, non vede l’ora di giocare con i Campioni del Mondo ma non ha ancora ricevuto il via libera dalla Federazione Internazionale che l’altro giorno ha comunicato la lista dei 13 giocatori a cui è stato concesso il cambio di nazionalità. Tra di loro non c’è il nome di Leon che ha chiesto alla FIVB di agire senza farsi influenzare e di adottare presto una soluzione.

Il 23enne di Santiago de Cuba sogna di poter partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ma i tempi sono sempre più stretti (deve ottenere il diritto entro luglio 2018). Se Leon dovesse vestire la casacca biancorossa cambierebbero decisamente gli equilibri in seno alla Polonia.