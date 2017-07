L’Italia in finale alle Olimpiadi dei sordi! Le Azzurre intonano l’Inno di Mameli coi segni

L’Italia non smette di regalare emozioni alle Olimpiadi dei sordi che si stanno disputando a Samsun (Turchia). Le azzurre si sono qualificate per la Finale di volley femminile grazie a una memorabile vittoria contro gli USA per 3-1 (24-26; 29-27; 26-24; 25-20): le ragazze di coach Alessandra Campedelli hanno disputato una partita spettacolare, mettendo in difficoltà la corazzata a stelle e strisce che partiva con tutti i favori del pronostico. Le azzurre hanno saputo sempre reagire, anche dopo aver perso il primo parziale per 24-26. Nelle successive due frazioni l’Italia si è imposta sempre ai vantaggi e poi ha chiuso i conti nel quarto set nonostante le avversarie avessero recuperato dieci punti.

Ora l’Italia è attesa dal match della vita contro il Giappone, proprio la formazione che ci ha sconfitto all’esordio. Spettacolare Alice Tomat da 26 punti, doppia cifra anche per Vanessa Caboni (12) ma menzioniamo tutta la rosa di un’Italia bellissima e che regala emozioni: Alice Calcagni, Ilaria Galbusera, Claudia Gennaro, Valentina Broggi, Luana Martone, Silvia Bennardo, Federica Biasin, Clara Casini, Simona Brandini e Federica Bruni.

Il video delle azzurre che cantano l’Inno di Mameli utilizzando la lingua dei segni sta già diventando virale ed è l’emblema dell’amore che le ragazze mettono nello sport e nella vita. L’appuntamento è per venerdì 28 luglio (ore 14.00 italiane): queste ragazze meritano tutto il nostro sostegno!