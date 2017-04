L’Italia si arrende in Finale, trionfo della Rep. Ceca! Gardini e Cantagalli jr. sono d'argento

La Finale degli Europei U19 di volley maschile è stregata per l’Italia. Come due anni fa contro la Polonia, gli azzurrini perdono l’atto conclusivo e si devono accontentare della medaglia d’argento, fallendo l’assalto a quel titolo che manca addirittura dal 1997 (prima e unica affermazione della nostra storia). Questa è la sesta medaglia per i nostri colori nella competizione (oltre all’oro già citato, gli argenti del 1995 e del 2015, i bronzi del 2003 e 2005).

I ragazzi di coach Barbiero sono stati sconfitti dalla Repubblica Ceca che ha vinto per 3-2 (25-19; 14-25; 25-17; 19-25; 15-13), trionfando per la prima volta e salendo sul podio dopo addirittura 18 anni di assenza. La nostra Nazionale mastica amaro a Gyor (Ungheria) dove ha comunque staccato il pass per i prossimi Mondiali di categoria: la delusione è tantissima perché questa volta il successo era lì, a un passo.

L’opposto Diego Cantagalli (19 punti, 5 muri) e lo schiacciatore Davide Gardini (16 punti, 3 muri), figli di due pilastri della Generazione dei Fenomeni, non sono riusciti a trascinare i compagni all’impresa. In doppia cifra anche l’altro martello Daniele Lavia (15), al centro Lorenzo Cortesia e Giovanni Gargiulo (9 punti a testa, ma 3 muri e 3 aces per il secondo), in cabina di regia Lorenzo Sperotto, Filippo Federici il libero. Tra le fila della Repubblica Ceca hanno fatto la differenza Marek Sotola (24) e Jan Svoboda (21).

Al terzo posto si è classificata la Turchia che ha sconfitto la Russia per 3-2 (25-22; 21-25; 24-26; 25-17; 15-13) nella finale per il bronzo. Anche Polonia e Francia si sono qualificate al Mondiale in Bahrain di quest’estate.