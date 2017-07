L’Italia vola alle Final Six del Grand Prix: le azzurre sognano l'impresa

L’Italia è pronta per partire alla volta di Nanchino (Cina) dove dal 2 agosto si disputerà la Final Six del Grand Prix 2017 di volley femminile. La nostra Nazionale torna a giocare gli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale dopo un anno di assenza e lo fa con pieno merito, al termine di un girone preliminare caratterizzato da sei vittorie consecutive tra cui quelle di lusso contro USA e Cina. Ora si sogna in grande, per provare ad arrivare fino in fondo, per cercare di avvicinare quel titolo mai vinto (l’unico oltre a quello olimpico).

Le azzurre sono in vistosa crescita, coach Mazzanti ha puntellato una formazione di qualità che partita dopo partita ha trovato la giusta intesa e ha alzato notevolmente il proprio livello tecnico. L’importante, però, è essere consapevoli che c’è ancora tanto da lavorare e che per colmare il gap delle corazzate internazionali al gran completo bisogna macinare ancora tanto, affinare ulteriormente il gioco, perfezionare l’amalgama tra le ragazze all’interno di un sestetto titolare che sembra ormai essere definito e che sarà quello che cercherà di mettersi in luce alle Final Six e soprattutto agli Europei di fine settembre in Azerbaijan e Georgia, il grande obiettivo stagionale.

Il girone che andremo ad affrontare sarà davvero complicato. Incontreremo gli USA e la Serbia. Le Campionesse del Mondo non sono una novità per noi, ci abbiamo perso a Kunshan e le abbiamo battute a Macao, giocano un volley particolarmente aggressivo e sono solide sia in attacco che in difesa. Sono prive di diverse stelle ma come da tradizione hanno trovato nuovi elementi in grado di mantenerle ad elevati livelli. Le slave, invece, argento alle Olimpiadi di Rio 2016 quando vennero sconfitte dalla Cina, hanno dominato la fase preliminare anche se con qualche avvicendamento in sestetto rispetto a quanto visto durante la passata stagione.

L’Italia dovrà provare a tenere testa e a giocarsela fino in fondo con l’obiettivo di accedere alle semifinali dove incrocerebbe una tra Cina, Brasile e Olanda per una nuova sfida da urlo. Sono proprio questi i big match che la nostra Nazionale deve giocare per fare un ulteriore salto di qualità e per fare l’abitudine con le grandi occasioni. Ci affideremo a una scatenata Paola Egonu, alla regia di Ofelia Malinov, al carattere di Miriam Sylla che di banda può essere affiancata dalle sorelle Bosetti, l’esperienza del libero Monica De Gennaro, la grinta del capitano Cristina Chirichella e dei suoi muri in coppia con Raphaela Folie. Per ben figurare e per sognare un’impresa.