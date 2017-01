Modena e Trento alla Final Four di Coppa Italia, Perugia avanti 2-0 si fa rimontare

Mercoledì sera dedicato ai quarti di finale della Coppa Italia 2016/2017 di volley maschile. Due incontri si sono conclusi rapidamente con la vittoria delle favorite Trento e Modena mentre Perugia ha subito il rimontone dal 2-0 ed è stata sconfitta in casa Piacenza. Domani la sfida tra Civitanova e Vibo Valentia completerà il quadro delle squadre qualificate alla Final Four, in programma alla Unipol Arena di Bologna il 28-29 gennaio. Trento ha letteralmente demolito Monza in una partita a senso unico. I brianzoli non hanno posto la minima resistenza contro la forza dirompente dei vicecampioni d’Europa che conquistano la Final Four dopo un’ora di gioco in cui hanno dimostrato tutto il loro potenziale. Eloquente il terzo set, vinto addirittura a 10.

Simone Giannelli è stata bravissimo a sfruttare tutti i compagni, mandando in doppia cifra l’opposto Jan Stokr (11 punti) e gli schiacciatori Tine Urnaut (11) e Filippo Lanza (10). Prestazione sbalorditiva di squadra sottorete (11 muri, 5 messi a segno dallo scatenato Simon Van De Voorde che ha giocato al centro accanto a Sebastian Solé). Lorenzetti, che lo scorso anno vinse la Coppa Italia con Modena battendo in finale proprio Trento, ha recuperato Gabriele Nelli e Daniele Mazzone ma non li ha rischiati. In semifinale nuovo atto dell’eterna sfida con i Campioni d’Italia che valse anche lo scudetto nel 2015.

Modena prosegue nella difesa del titolo vinto nelle ultime due edizioni ma i Campioni d’Italia sono tutt’altro che guariti. I Canarini dimostrano ancora evidenti lacune contro le piccole e hanno la meglio su Sora, conquistando il secondo parziale con un infinito 34-32 in cui hanno dovuto dare adito a tutte le loro energie per chiudere la contesa nel modo più rapido possibile. La matricola della SuperLega, ultima in classifica ma capace di eliminare Verona agli ottavi di finale, ha sognato l’impresa prima di infrangersi contro le barricate del PalaPanini. Prestazione sopra le righe degli schiacciatori Earvin Ngapeth (20 punti) e Nemanja Petric (22 marcature), capitano esagerato che ha sfoderato una delle migliori performance stagionali (21) rimediando alla serata negativa di Luca Vettori (5). Al centro Matteo Piano (4) ancora titolare accanto a Max Holt (8 punti, 3 muri). Sora non ha approfittato al meglio dei 30 errori degli avversari, 12 punti per il solito Miskevich. Ora Modena affronterà Trento, già sconfitta nell’ultima Finale di Coppa Italia.

Clamoroso quello che è successo al PalaEvangelisti. Perugia era avanti 2-0 e sembrava in totale controllo della sfida contro Piacenza, ormai prossima a conquistare un agevole passaggio del turno nell’incontro sulla carta più equilibrato di questa tornata. Tutto d’un tratto, però, gli emiliani hanno tirato fuori gli artigli e hanno ribaltato la contesa, imponendosi al tie-break e ritornando così a giocare una Final Four dopo una lunga assenza. Si conclude qui la striscia vincente dei Block Devils: dopo 10 vittorie in campionato e 4 in Champions League, gli umbri sono crollati nel primo incontro da dentro o fuori, mancando così il primo obiettivo stagionale. Patron Sirci tuonerà sicuramente nella spogliatoio di una squadra partita per vincere qualcosa in quest’annata e che ha invece perso fallito il primo traguardo, non entrando nemmeno tra le migliori quattro.

Coach Lorenzo Bernardi prova il primo dispiacere da quando siede sulla panchina di Perugia e cede il passo a mister Giuliani, bravo a regalarsi la semifinale contro la vincente della sfida tra Civitanova e Vibo Valentia, in programma domani sera e con la Lube nettamente favorita sui calabresi. A decidere la sfida sono stati i 13 muri e gli 8 aces degli ospiti, trascinati dal solito Ramos Hernandez (27 punti, 3 muri), dall’ormai pienamente recuperato Leo Marshall e dalla serata di grazia di Aimone Alletti (6 muri per 10 punti totali). Sono state queste le armi di Piacenza che è così riuscita a surclassare la corazzata umbra: non sono bastate le 29 marcature di Aleksandar Atanasijevic nella serata in chiaroscuro di Ivan Zaytsev (nuovo look ma solo 11 punti), doppia cifra anche per l’altro schiacciatore Aaron Russell (10) e Marko Podrascanin (12, 4 muri).

Di seguito i risultati dettagliati dei quarti di finale e il tabellone della Coppa Italia 2016/2017 di volley maschile:

Diatec Trentino vs Gi Group Monza 3-0 (25-19; 25-18; 25-10)

Azimut Modena vs Biosì Indexa Sora 3-0 (25-16; 34-32; 25-19)

Sir Safety Conad Perugia vs LPR Piacenza 2-3 (25-17; 25-23; 23-25; 21-25; 13-15)

Cucine Lube Civitanova vs Tonno Callipo Vibo Valentia giovedì 12 gennaio, ore 20.30

COPPA ITALIA – QUARTI DI FINALE:

[1] Civitanova vs [8] Vibo Valentia

[4] Perugia vs [5] Piacenza 2-3

[2] Trento vs [7] Monza 3-0

[3] Modena vs [11] Sora 3-0

COPPA ITALIA – SEMIFINALI:

Piacenza vs Civitanova / Vibo Valentia

Trento vs Modena