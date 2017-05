Modena: torna Bruno, dalla prossima stagione in gialloblù

Modena, 2 mag. (LaPresse) - Azimut Modena Volley mette e segno un colpo di mercato in vista della stagione 2017/2018. Dopo le conferme del campione francese Earvin Ngapeth, di Salvatore Rossini e di Maxwell Holt, in vista della prossima stagione la società ingaggia il palleggiatore Bruno Mossa De Rezende, il campione olimpico e del mondo in carica. Bruno ha firmato un contratto annuale con opzione di rinnovo per i due anni successivi. "Torno a Modena con una grande voglia di vincere nel Tempio della pallavolo, per la società, per i tifosi, per la città", ha commentato il brasiliano. Bruno Rezende, reduce dalle semifinali della Superliga brasiliana con il Sesi di San Paolo, arriverà a Modena a settembre, al termine della World Grand Champions Cup (12-17 settembre) dove sarà impegnato con la nazionale verdeoro contro Italia, Francia, Iran, Giappone e Stati Uniti.