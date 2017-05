Mondiale per Club: Civitanova campione d'Italia sarà presente

Civitanova parteciperà al Mondiale per Club 2017 di volley maschile. A darne l’ufficialità è la stessa FIVB che ha consegnato alla Lube il pass per la prossima rassegna iridata in programma in Polonia dall’11 al 17 dicembre. Il diritto è dovuto al fatto che i Campioni d’Italia hanno vinto lo scudetto in uno dei Paesi meglio piazzati nel ranking internazionale. La prima piazza è occupata dal Brasile che però ha già qualificato il Sada Cruzeiro (Campioni del Mondo in carica e Campioni del Sudamerica), la seconda dalla Polonia che però sarà presente con il ZAKSA Kedzierzyn Kozle come Paese ospitante. Ecco così che rientrano in gioco l’Italia e gli USA che manderanno i rispettivi Campioni Nazionali. Il parterre è completato dallo Zenit Kazan (Campioni d’Europa) e dal Sarmayeh Bank Tehran (Campioni d’Asia). A loro si aggiungeranno due wild card. Civitanova sarà alla sua prima presenza nel Mondiale per Club.