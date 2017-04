Mondiale per Club: Conegliano non parteciperà alla prossima edizione

Conegliano non parteciperà al Mondiale per Club 2017 di volley femminile. La notizia arriva direttamente dalla FIVB che ha deciso di regalare l’ultima wild card alla Dinamo Mosca, squadra sconfitta proprio dalle Pantere nella semifinale di Champions League. Originariamente una delle wild card era stata data al VakifBank Istanbul che però parteciperà alla rassegna iridata in virtù del suo nuovo status di Campione d’Europa. Tutti si aspettano che a “sostituire” le vincitrici della Champions League sarebbero state le Campionesse d’Italia in virtù della Finale continentale persa domenica al PalaVerde e invece… A riportare la notizia della partecipazione di Conegliano era stata la stessa Lega Volley.

Queste le 8 squadre che disputeranno la competizione, in programma a Kobe (Giappone) dal 9 al 14 maggio:

VakifBank Istanbul (Turchia, Campionesse d’Europa)

Rexona – SESC Rio (Brasile, Campionesse del Sudamerica)

NEC Red Rockets (Giappone, Campionesse d’Asia)

Eczacibasi VitrA Istanbul (Turchia, wild card)

Volero Zurigo (Svizzera, wild card)

Volei Nestlé Osasco (Brasile, wild card)

Dinamo Mosca (Russia, wild card)

Hisamitsu Springs (Giappone, società organizzatrice)