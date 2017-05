Mondiale per Club: la finale sarà VakifBank-Rexona, supersfida tra Guidetti e Bernardinho

La Finale del Mondiale per Club 2017 di volley femminile sarà un discorso tra il VakifBank Istanbul e il Rexona di Rio de Janeiro. Domani (ore 12.10) si assegnerà il trofeo a Kobe (Giappone).

Lo squadrone di coach Gianni Guidetti, fresco del trionfo in Champions League contro Conegliano, ha nuovamente sconfitto l’Eczacibasi Istanbul di coach Massimo Barbolini nell’attesissimo derby di semifinale.

Le Campionesse d’Europa si sono imposte per 3-1 (25-20; 25-23; 23-25; 25-22), eliminando così le detentrici del trofeo che dovranno accontentarsi della finalina per il terzo posto. Il VakifBank è salito soltanto una volta sul tetto del mondo (2013). Oggi partita superlativa delle solite stelle Zhu Ting (18 punti), Lonneke Sloetjes (16, 3 aces) e Kimberly Hill (15) ma vanno annotati anche i 5 muri di Kubra Akman.

Il Rexona di coach Bernardinho, Campione Olimpico con il Brasile maschile a Rio 2016, ha invece sconfitto il Volero Zurigo per 3-1 (25-13; 25-16; 21-25; 26-24) e andrà così a caccia del suo primo trionfo Mondiale dopo aver perso la Finale del 2014. Top scorer di giornata è stata Gabriela (17) ma la prestazione superlativa è stata sfoderata da un’inverosimile Ana Carolina Da Silva autrice di 10 muri! Doppia cifra anche per Monique Marinho (13), Drussyla Andressa (12) e Juciely Barreto (11). Alle svizzere non sono bastate Kenia Carcaces (18) e Foluke Akinradewo (16).