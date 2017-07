Mondiali 2018, Belgio ultima qualificata dall’Europa, eliminata la Germania di Andrea Giani

Il Belgio si è qualificato ai Mondiali 2018 di volley maschile che si disputeranno in Italia e in Bulgaria. I Red Dragons hanno staccato l’ultimo biglietto riservato all’Europa vincendo il torneo di spareggio che hanno disputato di fronte al proprio pubblico di Courtrai.

I ragazzi di coach Heynen hanno blindato il pass battendo l’Estonia per 3-1 (22-25; 25-20; 25-19; 25-15) nel match conclusivo del girone ma il grosso del compito lo avevano svolto rifilando un sonoro 3-0 alla Germania di Andrea Giani, grande favorita della vigilia. I tedeschi, che si erano già complicati la missione perdendo clamorosamente contro la Spagna all’esordio, si sono fatti letteralmente schiacciare e non potranno difendere il bronzo conquistato nel 2014: un sonoro smacco per il Giangio, da inizio stagione sulla panchina teutonica ma per il momento incapace di imprimere la svolta.

Oggi a fare la differenza sono stati Gert Van Walle (15), Sam Deroo (11) e Tomas Rousseaux (8), in campo anche Pieter Verhees, Simon Van De Voorde, Matthias Valkiers, Van Den Dries, Lowie Stuer.

CLASSIFICA POOL G: Belgio 5 vittorie (15 punti), Estonia 3 vittorie (10 punti), Germania 3 vittorie (8 punti), Slovacchia 2 vittorie (6 punti), Spagna 2 vittorie (5 punti), Bielorussia 0 vittorie (1 punto).

Questo il quadro completo delle squadre qualificate ai Mondiali 2018 di volley maschile:

Paesi organizzatori: Italia, Bulgaria

Campioni del Mondo: Polonia.

Europa: Francia, Paesi Bassi, Slovenia, Russia, Serbia, Finlandia, Belgio

Asia: Giappone, Australia + 2 posti dal secondo girone (Iran, Cina, Corea del Sud, Qatar, Kazakhstan)

Sudamerica: 2 posti

Nord-Centro America: 5 posti

Africa: 3 posti