Monza vince l’anticipo: Padova, crisi senza fine. Fromm top scorer

Monza ha vinto l’anticipo della 20^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I brianzoli si sono imposti davanti al proprio pubblico sconfiggendo Padova per 3-1 (25-17; 25-19; 19-25; 28-26) e salendo così al sesto posto in classifica, in attesa della partita tra Piacenza e Sora in programma domenica pomeriggio.

I veneti, invece, incappano nell’undicesima sconfitta consecutiva: è sempre più crisi per i ragazzi di Baldovin, davvero finiti in un tunnel da cui sembra non esserci via d’uscita e che li ha portati fino al terzultimo posto nella generale.

Monza ha dominato i primi due parziali ed è stata brava nel quarto set a chiudere ai vantaggi quando Padova ha provato a trascinare la contesa al tie-break. A fare la differenza i 12 muri e i 7 aces di squadra. Top scorer Christian Fromm (19 punti), doppia cifra anche per Simon Hirsch (13) e Iacopo Botto (12): gli attaccanti non hanno deluso, ben serviti dal palleggiatore Nikola Jovovic che ha giocato anche sui centrali Pieter Verhees (8) e Thomas Beretta (9). Agli ospiti non sono bastate le 20 marcature di Stephen Maar.