OneDayOneChampion: Ivan Zaytsev, l'uomo bionico che ha rivoluzionato il volley

Far breccia nel cuore degli italiani è una missione assai complicata se si proviene da un mondo altro rispetto a quello del calcio. Ci riuscì a suo tempo Alberto Tomba, ce l’ha fatta la scorsa estate Ivan Zaytsev. E poco importa se al contrario dell’Albertone nazionale lo Zar non è riuscito a infilarsi al collo la medaglia più preziosa, il miracolo di aver tenuto incollato al televisore un esercito di italiani iniziandoli a uno sport cosiddetto minore a quel punto era già compiuto. A fare di lui un eroe nazional-popolare ha concorso un peculiare mix di ingredienti: il suo essere forza della natura e al contempo baciato da un talento fuori dal comune, la sana spavalderia (di quelle che blandiscono l’orgoglio patrio) oltre ai neologismi coniati per lui dall’ispiratissimo duo Antinelli-Lucchetta. Ivan Zaytsev è il prototipo del pallavolista duepuntozero, variabile impazzita di un sport che, lontano dalle luci della ribalta olimpica, fatica a divincolarsi dall’anonimato.

" Il volley è il secondo sport in Italia per numero di tesserati, eppure noi giochiamo e la gente a volte nemmeno lo sa. Per esempio, hanno invitato tutta la Nazionale alla presentazione dei campionati che stanno per partire, però davanti ai soliti 3 o 4 giornalisti, a porte chiuse. Ma non sarebbe meglio farlo dove può venire anche la gente, aperto a tutti? "

Celebrità 2.0: nel volley nessuno come lui

Se venisse istituito un premio al pallavolista più social” Zaytsev lo vincerebbe a mani basse: attivissimo da tempi non sospetti sui vari Facebook, Twitter e Instagram, l’opposto della nazionale italiana sfrutta questi strumenti per avvicinarsi ai suoi tifosi (i filmati amatoriali con hashtag #videofans sono regolarmente pubblicati sulle sue pagine con tanto di ringraziamento agli autori) e per caldeggiare l’intero movimento, a costo di cozzare contro i vertici della Federazione (come avvenuto in occasione della presentazioni dei calendari della Serie A1, ndr). Del resto Ivan Zaytsev, ora come non mai, è la pallavolo italiana: per lui – sorta di rock star in tournée – i palazzetti di tutto lo stivale registrano il sold out. I 4200 spettatori della Kione Arena di Padova e i 4230 del Palazzetto dello sport di Monza non possono mentire e poco importa la Sir Safety Conad Perugia dello Zar ha concesso le briciole ai padroni di casa. Incalzato dai microfoni della Domenica Sportiva, Zaytsev ha invitato i telespettatori ad accorrere ai palazzetti per addentrarsi nel magico mondo del volley e assaporare il tipico clima festoso e familiare che lo contraddistingue: parole soppesate, da comunicatore navigato nonché leader carismatico.

Pallavolista polivalente: iniziò come palleggiatore

Sullo Zaytsev pallavolista si potrebbero spendere fiumi d’inchiostro: si potrebbe parlare del servizio a 127 km/h contro l’Iran nei quarti di finale di Rio 2016 (record di sempre alle Olimpiadi), dei tre “scaldabagni” scagliati in successione nel memorabile quarto set della semifinale olimpica contro gli U.S.A., oppure dei numerosi riconoscimenti collezionati in carriera. Forse però non tutti sanno che il pallavolista nato a Spoleto 28 anni fa ha cominciato la sua carriera da palleggiatore tra Perugia, Latina e Roma – cresta ancor più alta di quella attuale e qualche intemperanza di troppo fuori dal campo - ricoprendo in seguito con estremo profitto i ruoli di schiacciatore e opposto. Mano “che canta” in palleggio, ricezione efficace, attacchi a tutto fuoco: il figlio del leggendario palleggiatore russo Vyacheslav Zaytsev (oro ai Giochi di Mosca 1980) è una risorsa inestimabile per gli allenatori alla luce della gamma di opzioni che può offrire: le chirurgiche alzate ai compagni nelle fasi più concitate di Italia-Stati Uniti sono lì a certificarlo. Grazie al piccolo Sasha, avuto dalla moglie-manager Ashling Sirocchi il 31 ottobre del 2014, Ivan ha inoltre smussato qualche angolo del carattere abbandonando le escandescenze del passato: dopotutto non si riesce a far breccia nel cuore degli italiani per caso…

