Padova: ufficiale l'arrivo di Dragan Travica

Giornata particolarmente ricca per il volley mercato con tante trattative importanti e spostamenti di giocatori di spicco. Dragan Travica è ufficialmente il nuovo palleggiatore di Padova e tornerà a giocare un’intera stagione in Italia dopo le avventure tra Russia e Turchia prima dello spostamento a Modena durante i playoff della passata annata. Il figlio di Ljubo giocherà così nella squadra in cui il padre ha militato tra il 1985 e il 1989, in diagonale potrebbe trovarsi Gabriele Nelli. Samanta Fabris, invece, è il nuovo opposto di Conegliano: le Pantere ripartiranno dalla forte 25enne croata che lascerà così Casalmaggiore, proprio come la centrale Lauren Gibbemeyer che si è accasata alla scudettata Novara (reparto da urlo con Chirichella e Bonifacio). Casalmaggiore che dovrebbe però subito rinforzarsi: a breve sono attese le ufficialità della centrale Martina Guiggi e l’attaccante croata Ana Starcevic, mentre il nuovo opposto sarà la canadese Sarah Pavan. Scandicci ha invece ingaggiato la schiacciatrice Valeria Papa, quest’anno protagonista a Bolzano. A Milano sbarca invece il libero Alessandro Piccinelli, classe 1997 che ha giocato le ultime due stagioni con la maglia del Club Italia: sotto la guida di Andrea Giani avrà la possibilità di crescere. Castellana Grotte, nuova squadra di SuperLega, ha invece confermato coach Pino Lorizio, protagonista delle due promozioni consecutive.