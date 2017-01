Paura attentati in Turchia: Austria e Finlandia non si presentano per le qualificazioni Mondiali

La situazione in Turchia è sempre più preoccupante, il numero di attentati terroristici e la loro gravità sta mettendo in ginocchio l’intera Nazione.

Una percezione di insicurezza sentita in tutta Europa. Da ieri a domani si disputa nella metropoli Ankara il torneo di qualificazione ai Mondiali U20 di volley femminile, in programma quest’estate in Argentina. La Turchia ha organizzato la Pool B e avrebbe dovuto affrontare Bulgaria, Finlandia e Austria ma questi ultimi due Paesi hanno deciso di non inviare le proprie squadre, ritenendolo troppo pericoloso dopo le notizie che arrivano da quelle latitudini.

Le istituzioni non hanno ritenuto opportuno rischiare la vita delle ragazzine, decidendo così di rimanere a casa e di rinunciare al sogno di qualificarsi alla rassegna iridata di categoria. Austria e Finlandia hanno così perso a tavolino per 3-0 (25-0; 25-0; 25-0) i match contro Bulgaria e Turchia, mentre lo scontro diritto è stato cancellato.

Ricordiamo che le vincitrici dei 4 gironi e le tre migliori seconde si uniranno alla Russia per disputare la seconda fase (18-21 maggio) in cui verranno assegnati gli ultimi due pass per il Vecchio Continente. L’Italia è già ammessa ai Mondiali in qualità del suo piazzamento nel ranking continentale.

POOL A (a Riga, Lettonia): Lettonia, Germania, Croazia, Danimarca

POOL B (ad Ankara, Turchia): Turchia e Bulgaria

POOL C (a Ploiesti, Romania): Romania, Paesi Bassi, Francia, Estonia

POOL D (a Viana do Castelo, Portogallo): Portogallo, Belgio, Polonia