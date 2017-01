Piacenza e Modena sono fuori, la finale di Coppa Italia sarà Civitanova-Trento

Civitanova-Piacenza 3-2 (25-12, 23-25, 25-15, 24-26, 15-13)

Civitanova è la prima finalista della Coppa Italia 2016/2017 di volley maschile ma la Lube ha dovuto sudare le fatidiche sette camicie per sconfiggere l’arrembante Piacenza per 3-2. Sono serviti 127 minuti di gioco e il tie-break alla capolista della nostra SuperLega per avere la meglio sui baldanzosi emiliani, presentatasi alla Final Four dopo aver eliminato la corazzata Perugia ai quarti di finale. I ragazzi di Chicco Blengini, dopo aver perso tutte le semifinali nella passata stagione, riescono finalmente a raggiungere l’atto conclusivo dove domani pomeriggio incontreranno la vincitrice della semifinale tra Modena e Trento, in campo tra pochi minuti. Alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) i marchigiani tornano in finale dopo quattro anni d’assenza e proveranno ad alzare al cielo la Coppa Italia dopo 8 anni di digiuno, alla settima Finale della storia (4 vinte).

Dopo aver letteralmente dominato il primo parziale, Civitanova sembrava lanciatissima verso una rapida chiusura dell’incontro e invece gli avversari hanno prontamente reagito. Avanti 2-1, con un terzo set letteralmente dominato, è risultata decisiva la volata del quarto gioco dove Piacenza si è imposta ai vantaggi. Al tie-break erano addirittura gli emiliani e prendersi anche tre punti di vantaggio, colpo su colpo la Lube ricuciva, piazza il turbo al cambio campo e chiudeva. A fare la differenza sono state le 16 stampatone e i 13 aces della Lube, letteralmente trascinata dall’incontenibile Tsveta Sokolov (32 punti, 3 muri, 5 aces). Partita con i fiocchi dell’opposto, continuamente chiamato in causa dal regista Christenson. Vanno in doppia cifra anche gli schiacciatori Osmany Juantorena (16, 3 aces) e Jiri Kovar (10), da annotare i 5 muri del centrale Davide Candellaro affiancato da Dragan Stankovic.

A Piacenza non è bastato il suo solito infinito Ramos Hernandez (31 punti, 4 aces), unico vero terminale offensivo dei biancorossi. Giuliani ha giocato contro il suo passato schierando Marshall (8) e Clevenot (9) di banda, ha provato a giocare sui nervi e sugli errori avversari. Nel primo set risulta decisivo il turno in battuta di Candellaro insieme a un muro di Juantorena e agli attacchi di Stankovic. La Lube si invola verso il 12-5 e chiude sostanzialmente il conto. Reazione di Piacenza nella seconda frazione grazie all’inserimento di Yosifov e Parodi per Tencati e Clevenot. La LPR rimane in scia, lotta punto a punto, magie di Hierrezuelo e servizio di Yosifov per andare sul 23-20. Sokolov non ci sta, piazza due aces, impatta a quota 23 poi Hernandez chiude. Nel terzo set assolo della Lube grazie a un super Sokolov e anche nel quarto sembra tutto facile fino a quando non si sveglia Hernandez: 3 punti consecutivi, 23-20 per Piacenza che guadagna il tie-break dove la Lube si fa bella al cambio campo e chiude la contesa.

Trento-Modena 3-2 (26-28, 20-28, 22-25, 30-28, 15-13)

Nella seconda semifinale della Coppa Italia 2017 di volley maschile successo al tie-break dell’Itas Diatec Trentino che al termine di una vera e propria battaglia, durata 149 minuti, si è imposta al tie-break (3-2) contro l’Azimut Modena con lo score di 26-28 30-28 22-25 30-28 15-13. Grazie a questo successo la formazione trentina conquista la terza finale consecutiva, avendo perso le ultime due, raggiungendo così Civitanova in un ultimo atto elettrizzante. Escono invece di scena i campioni in carica modenesi nonostante un eccezionale Earvin Ngabeth da 27 punti (20 attacchi, 6 muri ed 1 ace).

Un match dunque punto a punto quello alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) in cui entrambe le formazioni hanno esibito un livello di pallavolo notevolissimo e dove sono state più le giocate dei singoli a fare la differenza. Grande merito quello di Trento di essere riuscita, sull’asse Simone Giannelli-Pippo Lanza, a costruire la propria vittoria e recuperare sempre da una situazione di svantaggio. Modena, infatti, impostasi nel primo e terzo set e trascinata dalla magica coppia Ngabeth-Luca Vettori, ha sempre messo il naso per prima avanti non riuscendo però mai ad affossare definitivamente la compagine rivale. Grazie quindi ad un Lanza da 23 punti ed un Giannelli abile non solo in regia ma anche a muro (3) la formazione allenata da Angelo Lorenzetti è riuscita a fare la differenza.