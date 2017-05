Piccinini: “Non mi ritiro, non sono bollita! Bonitta non mi ha valorizzata con l'Italia"

L’anno scorso a Casalmaggiore volevo vincere la Champions e ci sono riuscita. Quest’anno avevo lanciato un’altra sfida: portare Novara allo scudetto. Sono orgogliosa di me”.

A 38 anni la Picci non vuole smettere: “Non ci penso proprio. Sto bene fisicamente, curo il mio corpo e mi sento vent’anni. Anzi. Sono una donna consapevole, equilibrata, lucida e completa. Oggi a vent’anni non ci tornerei mai”.

C’è anche l’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa con Marco Bonitta, ex CT della Nazionale che lo scorso anno praticamente la escluse dal discorso convocazioni per le Olimpiadi di Rio 2016: “Da lui non sono stata apprezzata e tantomeno valorizzata. Voleva essere lui la star e invece il risultato è che in Nazionale c’era solo un gran casino, aveva poca lucidità e a Rio si è visto. Quella olimpica sarà l’unica medaglia che non avrò”.

Francesca non riesce proprio a decidere la sua vittoria più bella: “Ho vinto 5 scudetti e 6 Coppe Campioni, un Mondiale, un Europeo e una Coppa del Mondo. Il lavoro che c’è dietro a ogni vittoria è immenso, dirne una sarebbe sminuire le altre”.

La toscana ha individuato anche la sua erede: “Anastasia Guerra. Giovane, tecnica”.

Nessuno può dirle di ritirarsi: “Ogni anno dicono che sono finita e ogni anno mi carico. La verità è che solo il campo dimostra quanto vali e io ho appena vinto uno scudetto. Tanto bollita non devo essere”.

Chiari anche gli obiettivi da rappresentante atlete nel Consiglio Federale della FIPAV: “Voglio aiutare le giocatrici a ottenere maternità, pensione e gli stessi stipendi dei maschi”.