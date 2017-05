Qualificazione mondiale femminile: Italia-Bosnia 3-0, Folie e Chirichella super

Inizia con una vittoria per 3-0 sulla Bosnia Erzegovina l’avventura delle Azzurre di Davide Mazzanti nel Torneo di Qualificazione Mondiale. Un successo conquistato in scioltezza con una formazione di basso livello che oltre l’entusiasmo ha saputo mettere in campo ben poco. Una vittoria che porta la firma delle due centrali Folie e Chirichella, letteralmente imprendibili in attacco per Begic e compagne, implacabili a muro. Raphaela ha chiuso con 9/10 in attacco e 6 “block”; la capitana con 6/7 e 4 muri. Mazzanti ha riproposto la stessa formazione che aveva affrontato l’Olanda nelle due amichevoli della scorsa settimama, con l’eccezione di Chirichella mandata in campo al posto di Bonifacio per formare la coppia di centrali con Folie. Confermate Malinov in regia, Egonu sulla sua diagonale, Lucia e Caterina Bosetti di banda. E naturalmente De Gennaro nel ruolo di libero. Nel corso della gara utilizzato un solo altro elemento: Sara Loda entrata al servizio in tutti e tre i parziali. Detto della buonissima prova di Folie e Chirichella, Malinov ha gestito con equilibrio le sue attaccanti, trovando poche risposte da Egonu, che ha riscattato i soli 5 punti messi a segno in fase offensiva con altrettanti servizi-punto. Caterina e Lucia hanno fatto la loro parte in ricezione e difesa, ma anche in attacco.

Primo set senza storia con le Azzurre che si sono espresse in scioltezza, senza forzare il ritmo ed hanno chiuso con un eloquente 25-12. Malinov ha cercato di variare il più possibile il gioco, non forzando troppo l’utilizzo di Egonu, che si è fatta apprezzare al servizio mettendo a segno tre aces. La Bosnia è andata subito in difficoltà e non si più ritrovata. La storia non è cambiata nel secondo set in cui l’Italia ha continuato a regalare pochissimo, quasi niente. Malinov ha avuto modo di continuare a mostrare l’ottima intesa con Folie, veramente scatenata in attacco. Il terzo set è stato leggermente più equilibrato nella prima parte, ma non è stata mai in discussione la vittoria per 3-0 delle azzurre.

ITALIA-BOSNIA ERZEGOVINA 3-0 (25-12, 25-12, 25-13)

ITALIA: Malinov 2, Bosetti C. 8, Chirichella 11, Egonu 10, Bosetti L. 11, Folie 15, De Gennaro (L), Loda,. Non entrate: Guerra, Orro, Sorokaite, Danesi. Bonifacio, Parrocchiale (L). All. Mazzanti.

BOSNIA ERZEGOVINA – Paradzik 5, Kojic-Duric 1, Slijepevic ,3 Simic 6, Kosutic, Begic 4, Popovic (L), Udovcic 2, Gajic 4, Dragutinovic, Ivkovic (L), Bozic, Crncevic. Non entrata Stojanovic All. Nesic

Arbitri: Rogic e Sarikaia. Durata set: 20, 20, 23. Italia: bv 8, bs 8, m 12, er 4. Bosnia: bv 2, bs 6, m 5, er 12.