Qualificazioni Mondiali: l'Italia strapazza la Bielorussia 3-0

La Bielorussia è una squadra di medio livello, con un paio di elementi di provata esperienza (Kovalchuk e Klimovich) un attaccante di sostanza come Harelik, guidata dalla vecchia volpe brasiliana Angelo Vercesi. In questa sfida con l’Italia si giocava molto, perché l’obiettivo delle ragazze dell’est non è forse la qualificazione diretta (difficilina) ma un più abbordabile secondo posto cercando magari la sorpresa domani contro il Belgio padrone di casa. L’Italia dopo aver dominato il primo set, nel secondo ha sofferto, nella fase di contrattacco soprattutto e si è trovata ad inseguire 21-23, prima di ritrovarsi e di affidare ad Egonu i palloni determinanti per chiudere al secondo set-point. Nel terzo ancora qualche sofferenza per Mazzanti e le sue ragazze, che però non si sono mai smarrite. Domani alle 15 terza gara del torneo tricolore. Sulla strada azzurre la Lettonia, che non ha lasciato particolari sensazioni.

Ormai è quasi certo che le azzurre e le Yellow Tigers si contenderanno il pass iridato nello scontro diretto di domenica sera: la vincitrice volerà in Giappone, la perdente sarà costretta al torneo di ripescaggio. Di seguito cronaca e risultati della seconda giornata e la nuova classifica generale.

ITALIA vs BIELORUSSIA 3-0 (25-12; 26-24; 25-20)

BELGIO vs SPAGNA 3-0 (25-21; 25-18; 25-14)

Le padrone di casa superano agevolmente le iberiche, ormai fuori dai giochi che contano. A fare la differenza i 10 muri di squadra e la prestazione da urlo dell’opposto Lise Van Hecke (18 punti, 2 muri, 52% in attacco). Molto bene anche le centrali Laura Heyrman (10, 3 muri) e Freya Aelbrecht (10, 5 stampatone). Vande Broek ha schierato la formazione tipo dopo la passeggiata sulla Lettonia, alla Spagna non sono bastate Ana Escamilla (14) e Maria Segura (11).

BOSNIA ERZEGOVINA vs LETTONIA 3-1 (25-11; 25-21; 25-27; 25-12)

Nel match tra le due cenerentole del girone la spuntano le slave. Grande battaglia a muro tra le due squadre (15 a 12), la top scorer è stata Ana Gajic (17, 4 muri) ma molto bene anche Ajla Paradzik (15, 3 muri) e Verica Simic (16), doppia cifra per Edina Begic e Sanja Kojic (10 a testa). Alle baltiche non è bastata Inese Jursone (19).

CLASSIFICA POOL D: Italia 2 vittorie (6 punti), Belgio 2 vittorie (6 punti), Bielorussia 1 vittoria (3 punti), Bosnia Erzegovina 0 vittorie (0 punti), Spagna 0 vittorie (0 punti), Lettonia 0 vittorie (0 punti).

La vincitrice si qualifica direttamente ai Mondiali 2018, la seconda classificata accede al torneo di ripescaggio.