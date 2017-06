Qualificazioni Mondiali, l’Italia sfida il Belgio per volare in Giappone

Dopo una lunga passeggiata durata quattro giorni, siamo finalmente arrivati al momento decisivo: questa sera (ore 20.00, DIRETTA LIVE scritta su OASport) l’Italia si giocherà la qualificazione ai Mondiali 2018 di volley femminile nello scontro diretto contro il Belgio.

A Courtrai, nella tana delle Yellow Tigers, andrà in scena un match da dentro o fuori: chi vince staccherà il pass iridato, chi perde dovrà passare per il torneo di ripescaggio ad agosto dove verranno assegnati altri due posti (non sarà facile, ci saranno anche l’Olanda e la Bulgaria).

Le due squadre non hanno avuto problemi a surclassare Bielorussia, Spagna, Bosnia Erzegovina e Lettonia: quattro partite facili per le due potenze che si sono sempre imposte agevolmente, arrivando al tanto atteso scontro decisivo a punteggio pieno (le fiamminghe hanno perso un set contro le bielorusse).

Sulla carta sarà un incontro equilibrato e incerto anche se attualmente le azzurre sembrano avere qualcosina in più. Le ragazze di coach Mazzanti non dovranno patire l’ambiente ostile e la prima vera partita importante del nuovo ciclo: l’inesperienza del gruppo nel giocare una rilevante posta in palio potrebbe essere un freno al sestetto che deve prendere con le pinze la formazione guidata da Gert Vande Broek.

Il Belgio ha vinto il bronzo agli Europei 2013 (molte ragazze di quell’impresa saranno in campo oggi), lo scorso anno ha avuto un match point per eliminare l’Italia dalle Olimpiadi di Rio 2016 (durante il preolimpico in Turchia) e ha delle individualità di assoluto rilievo che possono fare la differenza. L’opposto Lise Van Hecke è la grande stella: mette a terra palloni con una grande frequenza e può fare malissimo alla nostra ricezione. Al centro due ragazze granitiche e molto forti a muro come Freya Aelbrecht e Laura Heyrman, reduci da una stagione in Serie A rispettivamente a Monza e a Modena. Attenzione anche al piccolo fenomeno Britt Herbots di banda e al libero Valerie Courtois, sorella del portiere del Chelsea, che spesso recupera palloni impossibili.

Si preannuncia un incontro combattuto dove la ricezione potrà fare la differenza: bisognerà avere tanta pazienza e continuare a perseverare con calma, non lasciandosi prendere dalla foga e dall’emozione. Serviranno i tanti punti dell’opposto Paola Egonu, la solidità di Lucia Bosetti di banda affiancata dalla sorella Caterina, il libero Monica De Gennaro dovrà recuperare tanti palloni, le centrali Cristina Chirichella e Raphaela Folie dovranno fermare a muro le avversarie, a Ofelia Malinov è affidata la cabina di regia da gestire con la consueta precisione.