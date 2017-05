Rado Stoytchev nuovo coach di Modena! Il Mago torna in Italia

Ora è davvero ufficiale: Rado Stoytchev è il nuovo allenatore di Modena Volley. Questa mattina il Presidente Catia Pedrini lo ha presentato alla città insieme a Giulia Gabana, già Presidente della Gabeca, che è stata nominata vice presidente.

I Canarini si sono legati al Mago per tre anni. Torna così in Italia uno dei più forti coach al mondo, emblema dei grandi trionfi di Trento del recente passato, capace di vincere 5 campionati e 5 coppe nazionali in 5 Paesi diversi da giocatore e da allenatore.

Il 47enne bulgaro è stato voluto fortemente dalla Pedrini che ha deciso di ripartire da lui, fermo da oltre un anno dopo la passata stagione alla guida dei dolomitici, per rilanciarsi dopo un’annata deludente. Stoytchev avrà a sua disposizione il palleggiatore Bruninho, il fenomeno Earvin Ngapeth, il centrale Max Holt e potrebbe arrivare anche il suo grande pupillo Matey Kaziyski.

Queste le parole rilasciare da Rado: “Ho accettato la proposta di Modena e del Presidente Catia Pedrini per costruire un progetto nuovo e pluriennale basato su una pianificazione solida che dia al sostenibilità e continuità alla società. È fondamentale creare un “sistema squadra” che affianchi grandi giocatori a giovani talenti. Solo così i giovani potranno crescere e generare valore per la società.

E’ necessario consolidare il rapporto tra la pallavolo e la città universalmente riconosciuta come la culla della pallavolo nazionale e internazionale. Dovremo riuscire a creare efficaci meccanismi sinergici tra Città, Territorio, Regione e Società Modena Volley, con dinamiche che possano avvantaggiare tutte le parti. Mi impegnerò per conquistare l’affetto del grande pubblico di Modena che mi ha finora visto solo come un avversario”.

Soddisfatta Catia Pedrini: “Ho voluto, fortemente voluto Radostin Stoytchev a capo del nuovo ciclo che inizia oggi per Modena Volley perché ritengo sia la persona più adatta per aiutarci a sviluppare il nostro progetto che va ben oltre quello di una società di pallavolo.

Modena Volley deve essere un modello nuovo rispetto a tutto ciò che è stato visto sino ad oggi nel panorama italiano, un esempio di come una società possa essere collante tra pubblico, impresa, sport e crescita, umana e professionale.

Grazie a Stoytchev la nostra società può continuare un percorso che vede la professionalità come colonna portante. Oggi si compie un altro passo per aprire un ciclo vincente che potrà consolidarsi nel tempo anche grazie alla sensibilità di chi ci sostiene con sempre più vigore, facendo di Modena Volley la Società di un intero territorio”.