Rivoluzionato il sistema di qualificazione per Tokyo 2020

La FIVB ha avanzato una proposta per le qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La Federazione Internazionale, riunitasi in settimana a Marrakesh (Marocco), ha cercato di rivoluzionare l’attuale sistema in vigore e che tanto aveva fatto discutere in vista di Rio 2016.

Non cambiano il numero di squadre (sempre 12) e di giocatori (sempre 12 per Nazione) ma è l’intero percorso a essere modificato. La Coppa del Mondo 2019 non assegnerebbe dei pass a cinque cerchi, fatto che praticamente renderebbe inutile la competizione (probabilmente nemmeno si disputerà).

Vediamo nel dettaglio come saranno i tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il volley (regolamento identico per maschile e femminile):

Paese organizzatore

Il Giappone è già qualificato alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

World olympic qualification

Questo torneo assegna 3 pass per Tokyo 2020.

Vi partecipano 12 squadre: il Paese organizzatore, i Campioni del Mondo 2018, 2 squadre per continente (le migliori secondo il ranking).

La formula del torneo deve ancora essere definita.

International qualification tournament

Questo torneo assegna 3 pass per le Olimpiadi 2020.

Vi partecipano 12 squadre, le migliori del ranking FIVB e che non sono ancora qualificate.

La formula del torneo deve ancora essere definita.

Tornei/campionati continentali

I cinque continenti (Nordamerica, Sudamerica, Europa, Africa, Asia/Oceania) avranno a disposizione un posto a testa. Ogni Confederazione potrà decidere se assegnarlo ai vincitori dei Campionati Continentali (ad esempio gli Europei) oppure se organizzare dei tornei dedicati.

Non è ancora però stato definito l’ordine di questi tornei e non sono state comunicate le date delle varie competizioni. È una bozza molto realistica ma tutti i dettagli verranno stilati nelle prossime riunioni prima di arrivare alla comunicazione ufficiale.