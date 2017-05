Rivoluzione nei punteggi: 7 set ai 15 punti con il rally point system e altre novità

Per l’ennesima volta si torna a parlare di un possibile nuovo regolamento nel mondo del volley. Questa volta a pronunciarsi è stata direttamente la Federazione Internazionale che, in occasione del Consiglio svoltosi a maggio, ha deliberato una revisione del regolamento in vigore.

Il regolamento, che verrà collaudato in occasione dei Mondiali U23 in programma quest’estate, sarà un misto tra il rally point system e l’attuale sistema di punteggio. In sostanza si svolgeranno set da 15 punti e non più da 25, mantenendo però il fatto che ogni azione si conclude un punto (non è quindi necessario essere in possesso palla come 20 anni fa). Le partite si disputeranno al meglio dei 7 set (vince il match chi ne conquista 4, adesso ne servono 3).

Sarebbero previste anche altre novità come ad esempio la cancellazione della zona tecnica in cui i coach sono obbligati a stazionare, meno rigore nel fischiare le doppie, aumentare il numero delle sostituzioni a disposizione, un perfezionamento del video challenge. In base a come si svolgeranno le rassegne iridate giovanili” si faranno delle valutazioni con la possibilità di introdurre questo regolamento anche nelle competizioni internazionali più importanti e nei vari campionati.