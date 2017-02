Serie A1, 16esima giornata: Bolzano batte il Club Italia nell’anticipo

Bolzano ha sconfitto il Club Italia per 3-1 (27-25; 21-25; 25-13; 25-15) nell’anticipo della 16^ giornata della Serie A1 di volley femminile. Al PalaYamamay di Busto Arsizio le sudtirolesi hanno conquistato una vittoria fondamentale in ottica salvezza: la retrocessione è ora lontana ben 10 punti, in attesa delle partite di domani. Le azzurrine, invece, rimangono sempre all’ultimo posto ma con ancora delle velleità di mantenere la categoria.

C’è stata partita solo nei primi due set, poi alla lunga è saltata fuori la maggior esperienza delle ragazze di coach Salvagni che confermano il loro buon campionato. A fare la differenza i 24 punti della scatenata Valeria Papa, doppia cifra anche per la capitana Christina Bauer e per Sanja Gamma (15 marcature a testa), 15 punti per Bartsch. Alla squadra di coach Lucchi, invece, non è bastata la solita Paola Egonu da 22 punti, spentasi nel terzo e nel quarto set, complici anche dei problemi a un dito per la regista Alessia Orro. Paola ha giocato da schiacciatrice, opposto Vittoria Piani (6 punti soltanto), 5 muri per Giulia Mancini.

Nel primo set il Club Italia parte a spron battuto grazie a Egonu (10-6), Bolzano prova a ricucire ma le azzurrine allungano sul 22-16. Il parziale sembra ormai indirizzato ma le altoatesine rimontano incredibilmente grazie a un fenomenale turno in battuta di Bartsch: 7-0 e vittoria ai vantaggi per le ospiti.

Nel corso del secondo set Orro esce per un colpo al dito, Egonu continua a macinare gioco e trascina le sue sul 18-13. Papa-Popovic si procurano il pareggio a quota 19 ma questa volta le ragazze di Lucchi non crollano.

Sull’1-1 ci si attendeva una partita equilibrata che invece non ci sarà: il terzo set finisce subito in avvio (11-1), Morello in regia al posto di Orro, Egonu in difficoltà. Dall’altra parte della rete Bolzano è una macchina da guerra e domina anche la quarta frazione.