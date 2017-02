Serie A1, Busto Arsizio surclassa Bergamo nell’anticipo

Busto Arsizio torna al successo in campionato dopo tre sconfitte consecutive infliggendo a Bergamo un sonoro 3-0 (25-22; 25-20; 25-19) nell’anticipo della 16^ giornata della Serie A1 di volley femminile. Grazie a questo successo le Farfalle scacciano la crisi e salgono in quinta posizione, a quattro punti dalle orobiche.

La Foppapedretti paga in maniera importante l’assenza di un opposto: dopo l’infortunio di Skowronska la società si è messa sul mercato e sta cercando un nome importante, nel frattempo si sta adattando Laura Partenio nel ruolo.

Un modulo che però non può funzionare al PalaYamamay dove Busto Arsizio si scatena grazie all’opposto Valentina Diouf (20 punti) e alla schiacciatrice Brayelin Martinez (21). Dall’altra parte della rete doppia cifra per Alessia Gennari (12) e Laura Partenio (11) in diagonale con l’eterna Leo Lo Bianco, solo 9 per Miriam Sylla.

Nel primo set Gennari e Partenio danno uno strappo importante (16-10) ma Diouf e Martinez trovano un break di 7-0 per riportarsi avanti. Nel finale ancora una scatenata Diouf e un’ottima Pisani a muro risultano decisivi.

Nel secondo parziale Bergamo accusa delle difficoltà in ricezione, si aggrappa a Partenio e Guiggi nonostante il momento no di Sylla, ancora la solita Diouf e una sbalorditiva Martinez da otto punti nel parziale fanno volare le Farfalle.

La reazione della Foppapedretti arriva in avvio di terzo set (5-1), Guiggi e Gennari mantengono il vantaggio e sul 19-14 la partita sembra potersi riaprire ma sul servizio di Moneta inizia la rimonta. Contesa ribaltata, Busto prosegue nel suo momento positivo e con allucinante break di 11-0 chiude i conti grazie alle solite Diouf e Martinez.