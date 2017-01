Serie A1 femminile: Casalmaggiore asfalta Bolzano e torna in testa

Tutto facile per Casalmaggiore che asfalta Bolzano per 3-0 (25-11; 25-14; 25-14) nel posticipo della 14^ giornata della Serie A1 di volley femminile. Le Campionesse d’Europa hanno letteralmente dominato la partita, come testimoniano dei parziali netti, sinonimo di una dichiarata differenza tecnica tra le due squadre. Le ragazze in rosa sono ritornate al comando della classifica con due punti di vantaggio su Conegliano mentre le sudtirolesi scivolano all’ottavo posto. L’incontro è stato a senso unico, durato appena 61 minuti di gioco in cui le padrone di casa hanno dato sfogo a tutto il loro strapotere. Prestazione sopra le righe dell’opposto Samanta Fabris (20 punti, 4 aces), doppia cifra anche per la schiacciatrice Anastasia Guerra (11, 3 aces) affiancata di banda da Lucia Bosetti (7), da annotare anche i 3 muri della centrale Jovana Stevanovic e della palleggiatrice Carli Llyod. Bolzano ha totalizzato appena 39 punti in attacco (11 però da errori delle avversarie), manifestando un’importante difficoltà realizzativa e dei problemi cronici a muro e al servizio. Brutta serata di Bauer e Bartsch, la miglior realizzatrice è stata Sanja Gamma (7).