Serie A1 femminile, Casalmaggiore torna in testa! Conegliano insegue, Novara si salva

Casalmaggiore si rimpossessata del primo posto in classifica al termine della 13^ giornata della Serie A1 di volley femminile. Le Campionesse d’Europa hanno espugnato il campo di Monza per 3-0 ma le padrone di casa hanno fatto partita alla pari nei primi due set, costringendo le ragazze in rosa a dare davvero il meglio di loro per ritornare in testa.

In particolar modo nel secondo parziale il Saugella si è trovato avanti 8-3 complice una serie di errori in ricezione e di difficoltà offensive delle ospiti ma nel rush finale la maggior qualità di Casalmaggiore è saltata fuori. Determinante la performance di Samanta Fabris (22 punti), doppia cifra anche per la centrale Jovana Stevanovic (10) affiancata da Lauren Gibbemeyer (4 muri), di banda Lucia Bosetti (4) e Anastasia Guerra (11). Dall’altra parte della rete non è bastata Haley Eckerman (15).

Casalmaggiore si conferma così al primo posto con due punti di vantaggio su Conegliano che ieri ha sconfitto Firenze nell’anticipo.

Novara si salva dopo essere stato clamorosamente sotto in casa per 2-0 contro Montichiari. Le piemontesi proseguono la loro marcia inarrestabile ma lasciano un punto importante sul campo. Ci ha pensato una stratosferica Katarina Barun: 39 punti (5 aces) per trascinare le piemontesi verso il successo al tie-break (erano sotto anche 2-6) e al terzo posto in classifica. Ottima partita anche di Sara Bonifacio (6 muri, 18 punti). Alla Barun ha provato a rispondere Malagurski, fermatasi a 37 punti.

Bergamo torna al successo pieno sconfiggendo Scandicci nel big match di giornata, avvicinandosi a Novara e rimanendo a sei punti dalla vetta. A decidere l’incontro è stata la solita Katarzyna Skowrsonska (18 punti), show personale della centrale Martina Guiggi (6 muri, 13 marcature) affiancata da Mina Popovic (15), fondamentale la solita regia di Leo Lo Bianco che ha mandato in doppia cifra Miriam Sylla (10) e Alessia Gennari (12). Alle toscane non sono bastati i 22 punti di Aneta Havlickova, ha faticato Flo Meijners (13) e non sono arrivati i soliti muri di Adenizia, Scandicci rimane al sesto posto.

Modena è tornata alla vittoria in campionato. Dopo aver eliminato Casalmaggiore dalla Coppa Italia e aver sconfitto Conegliano in Champions League, le emiliane sorridono sconfiggendo a domicilio il Club Italia, sempre più fanalino di coda e sempre più lontano dalla salvezza.

A fare la differenza una super Jovana Brakocevic (27 punti) e le 6 stampatone della centrale Yvon Belien (15 marcature complessive), doppia cifra anche per la schiacciatrice Neriman Ozsoy (13). Ha debuttato la regista Valeria Caracuta che ha lasciato Palmi un paio di giorni fa, sostituendo Francesca Ferretti in alcuni frangenti. Dall’altra parte della rete non è bastata la solita Paola Egonu da 26 punti.

Impresa di Bolzano che ha espugnato il PalaYamamay per 3-0! Risultato a sorpresa in favore delle sudtirolesi trascinate da Sanja Gamma (20) e Hackley Bartsch (16) capaci di annichilire le Farfalle in tutti i fondamentali. Niente da fare per Valentina Diouf (18 punti) e compagne. Le sudtirolesi si avvicinano a Scandicci e proprio alle bustocche: è sempre più un campionato sorprendente per Bauer e compagne.

Video - Eterna Francesca Piccinini, simbolo della favola Casalmaggiore 00:45

I risultati della 13esima giornata

Imoco Volley Conegliano vs Il Bisonte Firenze 3-1 (25-19; 23-25; 27-25; 25-19)

Saugella Team Monza vs Pomì Casalmaggiore 0-3 (23-25; 22-25; 16-25)

Club Italia Crai vs Liu Jo Nordmeccanica Modena 1-3 (17-25; 20-25; 25-20; 23-25)

Igor Gorgonzola Novara vs Metalleghe Montichiari 3-2 (20-25; 23-25; 29-27; 25-23; 15-12)

Foppapedretti Bergamo vs Savino Del Bene Scandicci 3-1 (25-22; 26-24; 22-25; 25-21)

Unet Yamamay Busto Arsizio vs Sudtirol Bolzano 0-3 (22-25; 21-25; 22-25)