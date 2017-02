Conegliano vola a +7: Casalmaggiore posticipa, Busto ok

Conegliano prende il largo in testa alla classifica della Serie A1 di volley femminile. Al termine della 18^ giornata, approfittando del match posticipato dell’inseguitrice Casalmaggiore (le Campionesse d’Europa affronteranno Firenze solo giovedì 2 marzo), le Pantere allungano sulle immediate inseguitrici ora distanti sette punti.

Le Campionesse d’Italia hanno sconfitto a domicilio il Club Italia, sempre più ultimo in classifica e con un piede in Serie A2. Coach Mazzanti ha deciso di risparmiare De Kruijf e Folie, in vista del match di Champions League contro Modena (le venete organizzeranno la Final Four ad aprile), sostituite al centro da Anna Danesi (9) e Jenny Barazza (10). A fare la differenza, oltre ai 13 muri di squadra, l’ottima Serena Ortolani (15 punti), in campo anche le stelle Kelsey Robinson (7) e Nicole Fawcett (11). Alle azzurrine non è bastata la solita Paola Egonu da 22 punti.

Partita infinita a Monza. Dopo 148 minuti di autentica battaglia snervante ed estenuante sotto l’aspetto fisico, Bergamo riesce a sconfiggere le padrone di casa che però conquistano un preziosissimo punto salvezza contro la quarta forza della classe. Le orobiche, ancora senza l’opposto di ruolo, trionfano al tie-break grazie a Miriam Sylla (24 punti, 3 muri) e alla super centrale Martina Guiggi (20 punti, 7 muri) senza dimenticare le 20 marcature di Laura Partenio che si sta adattando da posto 2, bene anche Alessia Gennari di banda (19).

La Foppapedretti rimane al quarto posto ma riduce il distacco da Novara, terza in classifica e ieri incappata a Modena nel terzo ko consecutivo. Il Saugella, che trova i 24 punti di una finalmente ritrovata Begic, ha tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione visto che Montichiari ha sconfitto Bolzano al tie-break grazie ai 27 punti di Malagurski.

Bolzano ottava perché scavalcata da Modena, mentre Busto Arsizio vince lo scontro diretto contro Scandicci: ora le Farfalle sono a un solo punto dal quinto posto occupato dalle toscane. Da annotare come sempre una super Valentina Diouf (29 punti) e la solita Brayelin Martinez (24), bene i 5 muri della capitana Giulia Pisani che ha pareggiato il conto con l’avversaria Adenizia. La grande ex Aneta Havlickova ne ha messi giù 23 ma non sono bastati.

Di seguito tutti i risultati della 18^ giornata della Serie A1 e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley femminile:

Liu Jo Nordmeccanica vs Igor Gorgonzola Novara 3-2 (25-20; 26-28; 30-28; 22-25; 15-7)

Club Italia Crai vs Imoco Volley Conegliano 0-3 (23-25; 22-25; 11-25)

Unet Yamamay Busto Arsizio vs Savino Del Bene Scandicci 3-1 (25-22; 29-27; 12-25; 25-23)

Saugella Team Monza vs Foppapedretti Bergamo 2-3 (18-25; 25-23; 28-26; 25-27; 13-15)

Metalleghe Montichiari vs Sudtirol Bolzano 3-2 (23-25; 25-20; 25-21; 21-25; 15-13)

Il Bisonte Firenze vs Pomì Casalmaggiore giovedì 2 marzo, ore 19.00