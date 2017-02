Novara passa a Casalmaggiore! Conegliano in vetta ma le prime 3 sono separate da 3 punti

La Serie A1 di volley femminile è sempre più equilibrata e, al termine della 15^ giornata, ci sono tre squadre raccolte in soli tre punti al vertice della classifica generale. Novara infatti ha sconfitto Casalmaggiore nell’annunciato big match e si porta a soli tre punti dalla nuova capolista Conegliano che ha vinto l’anticipo del giovedì sera contro Bolzano e ha così beneficiato della sconfitta delle Campionesse d’Europa.

Show personale di un’incredibile Katarina Barun, autrice di 35 punti (5 aces, 2 muri) autentico motore in più delle piemontesi. Carlotta Cambi ha insistito anche su Cristina Chirichella (17 punti per la centrale) e Celeste Plak (14). Casalmaggiore, a cui non sono bastate le 31 marcature di Samanta Fabris e i 4 muri di Jovana Stevanovic, scivola al secondo posto in classifica a due lunghezze di distanza dalla capolista.

Scandicci suda contro Montichiari nel primo set, poi si rialza prontamente, si impone per 3-1 grazie ai 23 punti di Havklickova e alla solita prestazione di Adenizia (16, 5 muri) risalendo così fino al quinto posto in classifica, approfittando della sconfitta di ieri di Busto Arsizio. Le bresciane, invece, rimangono al penultimo posto in classifica ma a un solo punto di distacco dalla salvezza: Monza ha infatti perso contro Firenze in un fondamentale scontro diretto per la permanenza in Serie A1.

Di seguito tutti i risultati della 15^ giornata di Serie A1 e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley femminile:

Sudtirol Bolzano vs Imoco Volley Conegliano 0-3 (14-25; 24-26; 22-25)

Pomì Casalmaggiore vs Igor Gorgonzola Novara 1-3 (25-23; 22-25; 26-28; 18-25)

Foppapedretti Bergamo vs Liu Jo Nordmeccanica Modena 3-2 (25-14; 20-25; 25-18; 21-25; 15-10)

Savino Del Bene Scandicci vs Metalleghe Montichiari 3-1 (19-25; 25-18; 25-20; 25-15)

Club Italia Crai vs Unet Yamamay Busto Arsizio 3-1 (27-25; 25-23; 21-25; 25-21)

Saugella Team Monza vs Il Bisonte Firenze 1-3 (25-23; 25-27; 22-25; 23-25)

# SQUADRA PUNTI PARTITE GIOCATE PARTITE VINTE 1. Conegliano 37 15 13 2. Casalmaggiore 36 15 13 3. Novara 34 15 11 4. Bergamo 29 15 11 5. Scandicci 24 15 8 6. Busto Arsizio 22 15 8 7. Modena 20 15 6 8. Bolzano 18 15 5 9. Firenze 17 15 6 10. Monza 12 15 4 11. Montichiari 11 15 3 12. Club Italia 10 15 2