Novara vola in testa battendo Pesaro, show di Egonu

La seconda giornata della Serie A1 2017-2018 di volley femminile è proseguita con 3 partite dopo i due anticipi di ieri sera e si completerà mercoledì con il posticipo tra Conegliano e Firenze. Novara liquida Pesaro con un triplo 25-19 ed è ancora una scatenata Paola Egonu a fare la differenza: l’opposto mette a segno 25 punti (2 ace) e trascina le Campionesse d’Italia al secondo successo consecutivo in campionato, supportata ottimamente dalla schiacciatrice Celeste Plak (15, 4 muri e 2 aces), sestetto tipo completato dall’eterna Francesca Piccinini (6), dalle centrali Lauren Gibbemeyer (7) e Cristina Chirichella (6), Katarzyna Skorupa in palleggio. Alle marchigiane non è bastata Yamila Nizetich (14).

Prima vittoria stagionale per Modena che dopo lo schiaffo subito da Scandicci, riesce a zittire Bergamo ancora ferma al palo. Decisiva la prestazione a muro delle emiliane: Laura Heyrman ha piazzato ben 8 stampatone (top scorer con 18 punti), 4 a testa per l’opposto Katarina Barun (15) e per il martello Caterina Bosetti (13), doppia cifra anche per l’altra centrale Raffaella Calloni (12) e per il martello Madelaynne Montano (12). La Foppapedretti deve ancora fare a meno di Ofelia Malinov e Miriam Sylla, 13 punti per Roslandy Acosta e 11 per Sanja Malagurski.

Monza conquista il derby con la neopromossa Legnano imponendosi per 3-1 di fronte al proprio pubblico grazie a una superba prestazione di Serena Ortolani che entra alla grande nelle dinamiche della squadra mettendo a segno 26 punti (3 muri), doppia cifra anche per il martello Edina Begic (16) mentre alle avversarie non sono bastate le 15 marcature di Sona Newcombe.

Video - Paola Egonu, il simbolo della nuova Italia 01:16

Di seguito tutti i risultati della seconda giornata e la nuova classifica della Serie A1 2017-2018 di volley femminile:

Foppapedretti Bergamo vs Liu Jo Nordmeccanica Modena 1-3 (27-29; 25-19; 16-25; 18-25)

Savino Del Bene Scandicci vs Pomì Casalmaggiore 3-0 (25-18; 25-20; 25-19)

Unet E-Work Busto Arsizio vs Lardini Filottrano 3-0 (25-18; 25-21; 25-16)

Saugella Team Monza vs Sab Volley Legnano 3-1 (28-26; 21-25; 25-18; 25-14)

Mycicero Volley Pesaro vs Igor Gorgonzola Novara 0-3 (19-25; 19-25; 19-25)

Imoco Volley Conegliano vs Il Bisonte Firenze mercoledì 25 ottobre, ore 20.30