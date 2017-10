Paola Egonu inizia da urlo: 55 punti in due partite, che sassate a Novara

Paola Egonu è indubbiamente la grande conferma dell’avvio della Serie A1 2017-2018 di volley femminile. Erano tanti i punti interrogativi su di lei, sbalorditiva in Nazionale ma ancora in attesa di indossare la casacca di un vero club, visto che la squadra federale aveva altre esigenze e pretese. La 18enne si sta confermando come talento assoluto della pallavolo italiana, una giocatrice assolutamente fenomenale che è in grado di cambiare le sorti di un campionato, di indirizzare le partite, di ribaltare un incontro.

Medie e percentuali da urlo

Nelle prime due uscite, la Egonu ha già realizzato 55 punti in 8 set: sta viaggiando a una media vertiginosa con percentuali sempre oltre al 50%. Saranno soltanto due partite, ma gli indizi che arrivano sono estremamente confortanti e Novara ringrazia: contro Busto Arsizio ha messo a segno 30 punti risultando decisiva nel tie-break dopo che le Farfalle avevano rimontato dallo 0-2, poi contro Pesaro ha avuto vita facile (25).

Paola Egonu, Nazionale Italiana, Getty ImagesGetty Images

Un carattere di ferro

Sta semplicemente viaggiando a mille, si è integrata alla perfezione nella rosa delle Campionesse d’Italia, sta imparando tanto da compagne più esperte e navigate in certi contesti, dimostra che può crescere ancora a dismisura e che può davvero diventare la stella indiscussa dell’Italia e di tutto il movimento nei prossimi anni. La Egonu sembra non sentire la pressione, ottimo indizio per una giocatrice che dovrà abituarsi a giocare a certi livelli: vedremo come si comporterà in Champions League e come reagirà agli incontri di cartello in Serie A, come supererà i movimenti di difficoltà (che per forza ci saranno) ma intanto l’impatto in una realtà sconosciuta è stato dirompente.