Prima giornata col botto: Casalmaggiore-Conegliano e Novara-Busto

Questa sera inizia la Serie A 2017-2018 di volley femminile e si parte subito con il botto grazie a tre anticipi serali di assoluto spettacolo che metteranno di fronte le 6 principali pretendenti allo scudetto.

Super sfida da urlo tra Casalmaggiore e Conegliano: entrambe le formazioni si presentano rivoluzionate rispetto alla passata stagione. Le Pantere hanno ritrovato i due fenomeni statunitense Hill ed Easy ma l’attesa è tutta la nuova diagonale composta da Wolosz e Fabris, una vera e propria scommessa tutta da gustare e attesa subito dal confronto diretto con Lo Bianco-Pavan (Leo ha accusato dei problemi fisici). Le ragazze in rosa proveranno a rispondere con i nuovi martelli Brayelin Martinez e Zeng Chunlei, un annunciato mix di potenza e di solidità in ricezione.

Contemporaneamente Novara farà il debutto casalingo contro Busto Arsizio. Le Campionesse d’Italia vogliono partire con il piede giusto nella stagione della conferma. Massimo Barbolini è la novità in panchina, tutti gli occhi sono puntati su Paola Egonu, fenomeno indiscusso che ora inizia a fare sul serio e giocherà in diagonale con Skorupa, palleggiatrice acquistata da Conegliano. Con l’eterna Piccinini di banda e i muri delle centrali Chirichella e Gibbemeyer, la Igor partirà favorita contro le Farfalle che attendono delle risposte importanti da Alessia Orro e Valentina Diouf.

L’ambiziosa Scandicci, invece, farà visita a Modena. Le toscane si sono rivoluzionate: di banda Lucia Bosetti e De La Cruz, il giovane opposto Haak vera macchina da punti, i muri di Adenizia per sognare in grande ma contro le bordate di Barun e l’accortezza di Caterina Bosetti non sarà facile fare la differenza.

Nella giornata di domenica, invece, l’attesissimo derby marchigiano tra le neopromosse Filottrano e Pesaro ma anche l’esordio di Bergamo sul campo della ripescata Legnano: la Foppapedretti è alla sua ultima stagione, Ofelia Malinov e Miriam Sylla le stelle per fare la differenza. Programma completato da Firenze-Monza, attenzione alle ambiziose brianzole che hanno allestito una squadra di qualità con Ortolani, Havelkova, Loda, Dixon.