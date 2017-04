Semifinali Scudetto: Conegliano crolla a Modena, incredibile rimonta da 0-2 a 3-2

Modena ha sorpreso Conegliano nella gara1 delle semifinali scudetto di volley femminile! Le bianconere hanno fatto festa al PalaPanini, imponendosi per 3-2 (19-25; 22-25; 25-22; 25-16; 15-5) al termine di una partita rocambolesca e che sembrava persa quando si sono trovate sotto per 2-0.

Le emiliane hanno piazzato un’incredibile rimonta, mettendo ko le Campionesse d’Italia che incappano così nella seconda sconfitta consecutiva dopo aver perso la Finale di Champions League tre giorni fa. Ora le Pantere saranno costrette a vincere entrambe le sfide casalinghe se vorranno continuare a inseguire il bis scudetto: è la stessa situazione capitata nei quarti di finale contro Firenze ma questa volta di fronte si trovano un avversario di grandissimo livello.

Oggi Modena ha avuto il carattere e la grinta giusta per ribaltare un risultato che sembrava già deciso. Prestazione sopra le righe di Marika Bianchini, attaccante 24enne che è subentrata a partita in corso al posto di Jovana Brakocevic (9) e l’ha indirizzata segnando 19 punti (4 muri). Le 15 stampatone di squadra sono state decisive, Francesca Ferretti è riuscita a mandare in doppia cifra tutte le compagne: 17 a testa per i due martelli Caterina Bosetti e Neriman Ozsoy, 14 per la centrale Laura Heyrman affiancata da Yvon Belin (13, 5 muri).

Conegliano, sempre senza Bricio e De Kruijf, non ha trovato la giornata migliore di Nicole Fawcett (13), Serena Ortolani (12) e Kelsey Robinson (12). La top scorer è stata la centrala Raphaela Folie (19, 5 muri) affiancata da Anna Danesi.

Venerdì si giocherà la gara2 al PalaVerde che potrebbe valere già la Finale Scudetto in caso di vittoria di Conegliano. Ieri Novara aveva vinto la gara1 dell’altra semifinale contro Casalmaggiore.